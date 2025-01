La foto antigua en blanco y negro que hizo posible un gran milagro

En 1973, Sheila Fox tenía sólo 16 años. Desapareció sin dejar rastro en Coventry, dentro del área de Birmingham. La policía local ni Scotland Yard supieron nada de ella. No encontraron ninguna pista. No sabían si darla por muerta a medida que fue pasando el tiempo. Así se fueron 52 años, hasta que ocurrió un milagro. La lograron hallar y con vida. Tiene 68 años y está en muy buen estado de salud. Una foto en blanco y negro, no muy nítida, permitió la resolución del misterio de más de 5 décadas.