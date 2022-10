La indignante imagen de inmigrantes obligados a cruzar desnudos desde Turquía hacia Grecia

la foto de la vergüenza.jpg "La foto de la vergüenza", el gobierno griego acusa al turco de expulsar inmigrantes asiáticos desnudos a través de la frontera (Foto: cuenta de Twitter de Notis Mitarakis)

"Vergüenza para la civilización"

El primero en reaccionar fue el ministro de Migraciones y Asilo griego, Notis Mitarachis, quien publicó un mensaje por Twitter en el que calificó la decisión del gobierno turco como una "vergüenza para la civilización".

inmigrantes desnudos.jpg

En su mensaje dice: "El comportamiento de Turquía hacia los 92 inmigrantes que rescatamos hoy en las fronteras es una vergüenza para la civilización. Esperamos que Ankara investigue el incidente y proteja por fin sus fronteras con la UE".

El gobierno de Atenas dice que en ese estado -totalmente desnudos- los obligaron a ingresar a ese país, una de las puertas de entrada a la Unión Europea.

La respuesta de Turquía

El encargado de salir al cruce de las afirmaciones de Grecia fue el ministro adjunto del Interior, Ismail Catakli. Para el funcionario, se trató de todo lo contrario. Quienes despojaron de la vestimenta a los migrantes fueron los griegos en cuanto los encontraron en su territorio. Al menos eso se desprende de su mensaje, también por Twitter.

"Como no pudo encontrar un solo caso de violación de los derechos humanos por parte de Turquía, ¡solo busca exponer la imagen de la crueldad que han infligido como si lo hubiese hecho Turquía! ¡Invierta su tiempo en hacer cumplir los derechos humanos, no en manipulaciones y deshonestidad! Vamos, no es gran cosa; ¡Solo sé un poco civilizado!".

tuit de ACNUR por refugiados desnudos.jpg El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados pide una investigación por la violación a los derechos humanos en la frontera entre Turquía y Grecia (Foto: cuenta de Twitter de ACNUR)

Condena de las Naciones Unidas

Este caso de los 92 inmigrantes que llegaron a Grecia desde Turquía ya abrió el debate en el seno de la organización de las Naciones Unidas. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) condenó por su parte en Twitter los "tratos tan crueles y degradantes" en esa zona de la frontera entre ambos países y demandó una "investigación completa del incidente".

Varias organizaciones defensoras de los derechos humanos dicen que esa situación se repite varias veces por año en el paso del río Evros y señalan a ambos países como responsables de malos tratos para los inmigrantes que llegan en busca de una vida mejor.