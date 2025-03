La trágica similitud entre el drama de Macedonia y Cromañón: el video de cómo empezó el incendio

Embed

La gente quedó atrapada en una especie de jaula de fuego que dejó muy pocos lugares para que pudieran escapar. Ahora se sabe que el local no tenía los elementos necesarios como para actuar correctamente en una gran emergencia como esta. Por ejemplo, solo tenían pequeños matafuegos para intentar sofocar el incendio que rápidamente tomó todo el lugar debido a la alta combustión del material en el techo.

El inicio del incendio y las desesperadas reacciones de la gente por escapar hacen inevitables recordar en la Argentina lo que sucedió en la noche del 30 al 31 de diciembre de 2004 en el boliche Cromañón en Buenos Aires.

macedonia el inicio del incendio.jpg El incendio en Macedonia comenzó como el de Cromañón. Con fuegos artificiales en un lugar cerrado mientras tocaba una banda. (foto: Captura de TV)

Fuegos artificiales en un boliche cerrado, otra vez

El grupo DNK estaba cantando en el interior del boliche de la ciudad de Kocani. Al lado de los dos cantantes, pilares especiales lanzaban fuegos artificiales. El local era un espacio cerrado y pasó lo peor. Las chispas llegaron hasta el techo y recalentaron el aire. A los pocos minutos, se vio como una parte del techo y sus arreglos comenzó a incendiarse. Inmediatamente, el fuego se extendió a todo el lugar, que se transformó en un infierno para la gente que pugnaba desesperada por huir.

Los bomberos llegaron para combatir las llamas, pero hubo un detalle que precipitó la tragedia. Ahora se sabe que las condiciones de seguridad del lugar eran altamente deficitarias. Por lo tanto, el incendio que comenzó en el techo, ya había tomado todo para cuando comenzaron a actuar los bomberos. Tuvieron que hacer un enorme esfuerzo para contener el fuego extendido y ayudar a evacuar a las personas atrapadas.

BOLICHE INCENDIANDOSE EN MACEDONIA.jpg El fuego consumió por completo el boliche incendiado en Macedonia (Foto: Captura de TV)

Para cuando se pudo controlar el incendio, la estructura del boliche estaba totalmente destruida para siempre. Al menos 59 personas murieron. La mayor parte de las víctimas murieron asfixiadas y otras perdieron la vida producto de las grandes quemaduras en el cuerpo.

Inevitable recuerdo y comparación con la tragedia de Cromañón

Para los argentinos, esta tragedia inevitablemente nos lleva a recordar lo que sucedió en Buenos Aires a fines del año 2004. Las informaciones que van llegando desde Macedonia hacen imposible no caer en analogías y comparaciones.

La tragedia comenzó en el interior de un boliche en el que se hacía un recital. Todo se precipitó cuando fuegos artificiales provocaron que se incendiara el techo (en Cromañón fue una bengala).

Además, ya tomó estado público que no había las condiciones mínimas para actuar en una tragedia como esta. No había mangueras especiales, solo pequeños extinguidores que fueron por demás insuficientes. Otra desgraciada coincidencia, el Club Pulse no tenía las salidas de emergencia. El lugar estaba colmado para ver a los integrantes de DNK en su recital.

Como en Cromañón, los protagonistas del recital sufrieron las consecuencias del pavoroso incendio. Entre los 59 muertos, cuatro eran miembros de la banda DNK, que actuaba cuando se precipitó la tragedia.

Y como también quedó probado en Buenos Aires, en la Justicia, hubo "fallas o faltas de control" que obedecieron a causas de corrupción.

El ministro del Interior, Panche Toshkovski, confirmó que hay quince detenidos y agregó: "La empresa no tiene una licencia legal. Puedo decir que esta licencia, como otras en el pasado, está relacionada con el soborno y la corrupción", aseguró.

La tragedia de Cromanón cumplió 20 años. Hubo 194 muertos (en esa noche del 30 al 31 de diciembre de 2004 y posteriores). Otros murieron en estos 10 años por problemas iniciados que llevaron, por ejemplo, a depresiones y quitarse la vida. Una década más tarde, el caso de Macedonia recuerda la triste frase: "el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra".