Exclusivo GPS | A 20 años de la tragedia de Cromañón: "Vivo con la culpa de que a mí me tocó vivir", indicó uno de los sobrevivientes

"Al principio uno tenía la culpa del sobreviviente. En definitiva vos vivís con la culpa porque a mí me tocó salir y al otro no. ¿Entendés? Entonces es como que vos te apartás, te vas apartando de eso, te sentís culpa de no haber sufrido lo otro. Entonces, bueno, es todo un proceso. Un proceso que para algunos puede durar toda la vida. Exactamente. Otros los resuelven. Otros los resuelven. Otros los resuelven a decirle", dijo Oscar Filardi.

Y completó: "Vamos para adelante, es decir, el pasado no lo puedo cambiar, trato de que el presente no suceda y que en el futuro no vuelva a suceder".

"A Juan Ignacio lo sacaron yo no pude sacarlos. Entre varios entre varias veces a Cromañón, lo buscaba entre los entre los chicos fallecidos no sabía dónde busca. Uno gritaba por un ser querido, el otro gritaba por otro.", cerró

Más voces de la tragedia de Cromañón

"Yo soy hincha de River. Partido River Atlético Mineiro, cancha de River, festival de bengalas. Absoluta, lleno de bengalas, todo el estadio de River que hoy no es chiquito, es el estadio más grande de América, de Sudamérica al menos. Y las bengalas provistas por las autoridades del club", sostuvo José Iglesias abogado y padre de un sobreviviente.

Y completó: "Entonces yo digo, perdón, hace dos meses, son también 20 años, y la verdad que cuando vi eso dije, ¿todo para qué fue? ¿Para qué?21:32:40Además, no es que estábamos hablando de algo raro, porque en el fútbol se prohibieron las bengalas hace bastante antes que Cromañpin Porque causaron muerte. Entonces, si esto ocurre así, y encima el sistema lo aplaude, y todo un estadio, la gente ahí no reaccionó".

En tanto, afirmó: "Yo recuerdo que cuando empezamos toda esta batalla, esta guerra, esta lucha, una de las cosas que buscábamos era que 194 fuese un límite.".