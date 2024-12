A 20 años de la tragedia de Cromañón: qué se sabe de la bengala que comenzó el incendio

Al humo y el calor de las llamas, se sumaron la irresponsabilidad de un local que no estaba habilitado y las puertas que habían sido cerradas desde afuera con candado y alambres. Esta combinación dejó un saldo de 194 muertos y mucho dolor.

“Centrar el eje en la bengala es criminalizar a las víctimas”

Diego Cocuzza es el presidente de No nos cuenten Cromañón, una organización que surgió luego de la tragedia “cuando los medios de comunicación decían cosas que no eran reales y nos intentaban contar lo que habíamos vivido“.

Preguntarse quién prendió la bengala esa noche “es una estupidez”, dijo Diego en diálogo con A24.com, porque “no va por ahí el problema de Cromañón. El lugar estaba habilitado con cientos de irregularidades”.

“La bengala es circunstancial, centrar el eje ahí es volver a criminalizar la juventud y a las víctimas. Las bengalas era algo que se hacía en todos los recitales en todo el país”, agregó.

Además, señaló que sería imposible saber quién prendió la pirotecnia que causó el incendio esa noche porque la persona que lo hizo “no fue la única, ya se venía prendiendo pirotecnia antes de que empiece el show”.

“Es imposible que alguien identifique quién prendió eso porque no estaba haciendo nada fuera de lo normal. Es como hoy preguntar quién grabó con el celular”, indicó Cocuzza.

Qué dice la investigación judicial: quién prendió la bengala

Después de la tragedia, la Justicia siguió varias líneas de investigación. Una de ellas llevó a juicio en 2008 a Omar Chabán, quien administraba Cromañón y fue hallado culpable por el incendio y la muerte de 194 personas.

Durante su juicio, Chabán intentó desligarse de la responsabilidad y acusar a uno de los fanáticos de la banda de haber comenzado el incendio con una bengala: Julio Roberto Vittone pasó a ser foco de todas las noticias y la Justicia abrió una investigación paralela con su nombre.

Hugo López Carribero es el abogado que representó a Vittone en aquel momento: “Logramos demostrar que él prendió las primeras dos bengalas, pero las que prendió no fueron las que incendiaron Cromañón. Las que incendiaron el boliche fueron las que se prendieron después”, recordó el letrado en diálogo con A24.com.

Según López Carribero, las personas que prendieron las bengalas que sí iniciaron el incendio en el boliche “terminaron muertos porque estaban al lado del escenario”. Esto fue lo que declaró Vittone en la justicia y no se pudo demostrar lo contrario, por lo que se cerró la investigación.

Durante el tiempo que duró este proceso, Vittone fue el centro de muchas polémicas. En aquel momento fue entrevistado por Radio 10, donde dijo que tenía miedo: “Ya se sabe mi identidad. ¿Dónde me meto ahora? ¿Quién me dice que salgo a la calle y no me va a pasar nada?", expresó.

Por su parte, los sobrevivientes y familiares de las víctimas desestimaron sus declaraciones y lo consideraron “un testigo plantado” por Chabán para correr el foco de atención.

Lo cierto es que después de que la Justicia cerrara la causa, no se supo más nada de Vittone y hoy en día es imposible de localizar, incluso por quien fue su abogado. “Desapareció. Intenté retomar contacto con él pero no pude”, expresó López Carribero.

La importancia de la memoria

Diego Cocuzza recordó en diálogo con este medio que en 2006, cuando se hizo el juicio político a Aníbal Ibarra, “había muchos intereses políticos” que se metían en el dolor de la tragedia.

“A Ibarra le servía desviar la atención sobre las víctimas y la banda, y por eso se instaló tanto el tema de la pirotecnia, la idea de que la banda lo fomentaba, eso lo instaló el poder político. Inventaron que había una guardería en el baño”, marcó. Aníbal Ibarra era en aquel momento jefe de Gobierno de la ciudad de Buenos Aires y fue destituido por “mal desempeño de sus funciones” por el caso Cromañón.

No nos cuenten Cromañón presentó este año un libro llamado “Voces, tiempo, verdad”, donde se recopilaron testimonios de sobrevivientes junto a voces de artistas, activistas de derechos humanos y abogados. Durante el 2024, la agrupación hizo una recorrida por todo el país para presentar el libro y generar espacios de intercambio sobre lo que pasó hace 20 años en Cromañón.

“Era necesario contar la verdad de Cromañón”, señaló Cocuzza.