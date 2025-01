Las tristes lágrimas de los famosos de Hollywood por sus mansiones destruidas en Los Ángeles

Embed

Muchos han dado entrevistas a los diferentes medios en estos días porque están desesperados como cualquier ciudadano común. Sus hogares, ya no existen más.

En medio de relatos dramáticos contaron como fue tener que dejar sus casas mientras el fuego consumía todo a sus espaldas. Otras, como Paris Hilton tomó coraje y regresó hasta su mansión. Lo que vio no lo pudo creer y rompió en llanto. Lo grabó para subir a las redes, para dar una cabal idea del daño que provoca este incendio incontrolable sobre Los Ángeles.

Paris Hilton: "Un dolor indescriptible"

Paris Whitney Hiltones una mujer del jet set polifacética: empresaria, "socialité", cantante actriz, diseñadora, filántropa y DJ. Heredera de una fortuna además, con el dinero que posee se construyó una mansión para que sea su "lugar en el mundo", en Malibú.

paris hilton mensaje.jpg El posteo de Paris Hilton sobre la destrucción de su casa a merced del fuego incontrolable. (foto: Cuenta de X de Paris Hilton)

Lamentablemente, es una de las tantas artistas y miembros de la farándula mundial a la que el fuego de los incendios descontroblados de Los Ángeles no tuvo el menor respeto por ella. Su casa fue devorada por el fuego.

Primero envió un posteo por las redes sobre como quedó reducida a despojos y escombros su casa, con una amplia y triste descripción: "Estoy aquí, en lo que solía ser nuestra casa, y el dolor que siento es verdaderamente indescriptible", dijo en el comienzo.

Como cualquier otra persona, agregó la enorme amargura y tristeza que le provoca ver que "su" casa, su refugio en la vida, no existe más.

"Cuando vi la noticia por primera vez, quedé en completo shock; no podía procesarla. Pero ahora, de pie aquí y viéndola con mis propios ojos, siento como si mi corazón se hubiera roto en un millón de pedazos. Esta casa no era solo un lugar para vivir. Era donde soñábamos, reíamos y creábamos los recuerdos más hermosos como familia. Era donde las pequeñas manos de Phoenix creaban arte que atesoraré por siempre, donde el amor y la vida llenaban cada rincón. Verla reducida a cenizas... es devastador, más allá de las palabras", escribió Paris Hilton.

Luego se mostró totalmente empáitica con tantos otrs que están como ella por culpa de esos incendios imposibles de controlar al día de hoy.

mansion de paris hilton.jpg La mansión de Paris Hilton, reducida a escombros por el fuego. Entre las ruinas y las destrucción, se alcanza a ver el encantador fondo del mar que tenía como vista de su casa. ( Foto: Captura de TV)

"Lo que más me rompe el corazón es saber que esta no es solo mi historia. Mucha gente lo ha perdido todo. No son solo paredes y techos, sino los recuerdos que hicieron de esas casas un hogar. Son las fotos, los recuerdos, las piezas irreemplazables de nuestras vidas. Y, sin embargo, en medio de este dolor, sé que soy increíblemente afortunada. Mis seres queridos, mis bebés y mis mascotas están a salvo. Eso es lo más importante y me aferro a esa gratitud con todo lo que tengo". escribió la millonaria heredera.

Los famosos tampoco a salvo del fuego y las llamas

Por supuesto que el caso de Paris Hilton se repite en una constelación de estrellas de Hollywood. Quienes eligieron lugares soñados con sus fortunas para levantar sus lujosas casas en lugares como Mailbú o Santa Mónica ahora, están como si fueran personas sin hogar. Es que por más que tengan una vida más que acomodada, acaban de perder lo que cualquier persona más valora: su hogar

Jamie Lee Curtis, la encantadora actriz (hija de dos celebridades,Tony Curtis y Janet Leigh) tampoco pudo sobreponerse a la emoción y lloró en cámara. Concurrió al famoso programa de Jimmy Fallon para contar por lo que tuvo que pasar.

La actriz contó que está sumamente triste por lo que está sucediendo en Los Ángeles. "Pude volver a lo que quedó de mi casa y comprobar que todo es una tragedia", dijo Jamie. Uso unos ejemplos con los que cualquiera se puede reconocer. "Allí estaba mi hogar, mis cosas, el lugar en donde voy de compras, a donde van mis hijas al colegio, en donde viven mis grandes amigos que tienen este enorme problema de haberse quedado sin nada".

Jamie Lee Curtis.jpg Jamie Lee Curtis llora poque su casa en Los Ángeles quedó destruida. (foto: Captura de TV)

Otra de las grandes figuras del cine también afectado es el versátil James Woods. Conocido por interpretar extraordinarios papeles de personajes duros, se mostró sumamente vulnerable en una nota ante la CNN.

"Estabamos con mi esposa cuando de pronto el fuego prácticamente nos rodeo.Todo comenzó a quemarse y tuvimos que salir apresuradamente. Dejamos todas nuestras cosas, nuestros recuerdos, todo. Era la única opción para preservar nuestras vidas", dijo entre lágrimas.

Los focos incendiarios se multiplican y el fuego, devastador, no hace diferencia alguna.