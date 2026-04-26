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El íntimo momento de Franco Colapinto con Maia Reficco antes del show de la Fórmula 1 con un regalo de lujo

Antes de revolucionar Buenos Aires con la Fórmula 1, el piloto disfrutó de una exclusiva jornada junto a Maia Reficco con un impactante regalo de 400 mil pesos.

26 abr 2026, 13:39
El íntimo momento de Franco Colapinto con Maia Reficco antes del show de la Fórmula 1 con un regalo de lujo
El íntimo momento de Franco Colapinto con Maia Reficco antes del show de la Fórmula 1 con un regalo de lujo

El íntimo momento de Franco Colapinto con Maia Reficco antes del show de la Fórmula 1 con un regalo de lujo

En medio de la revolución que genera la llegada de la Fórmula 1 a Buenos Aires, Franco Colapinto no solo acelera la pasión de sus fanáticos, sino también la curiosidad por su presente sentimental. Antes de convertirse en una de las grandes figuras del fin de semana, el piloto de 22 años disfrutó de un exclusivo almuerzo junto a Maia Reficco.

Lejos del ruido y la adrenalina de las pistas, Colapinto y la cantante compartieron una jornada íntima en una de las bodegas más prestigiosas de la zona norte bonaerense: el espacio del reconocido enólogo Alejandro Vigil.

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Allí, el joven corredor fue recibido con un asado premium, vinos de alta gama y una experiencia marcada por el lujo, en una previa relajada antes de enfrentar uno de los eventos más esperados por los fanáticos del automovilismo.

“Lo invitamos y vino”, reveló Vigil, quien ofició de anfitrión en este encuentro que reunió buena gastronomía, etiquetas exclusivas y una mesa cargada de invitados.

Franco Colapinto

Aunque la relación entre Franco y Maia todavía no fue oficializada públicamente, las imágenes del almuerzo volvieron a potenciar los rumores y dejaron en evidencia la cercanía entre ambos.

Uno de los momentos más comentados fue el impactante regalo que recibió el piloto: una botella edición especial de tres litros, valuada en 400 mil pesos, que posó sonriente sosteniendo como uno de los grandes recuerdos de la jornada.

Con un look relajado —chomba verde y pantalón marrón— Colapinto se mostró distendido, sonriente y disfrutando de una tarde de placer antes de cambiar el vino por la velocidad.

Entre lujo, romance y Fórmula 1, Franco volvió a demostrar que su magnetismo trasciende las pistas.

Franco Colapinto

     

 

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