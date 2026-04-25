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Evacuaron a Donald Trump de la cena de corresponsales de la Casa Blanca tras un tiroteo

El Presidente norteamericano se encontraba en el Hotel Washington Hilton cuando se escucharon disparos en el evento de gala. Un miembro del gabinete reportó el hecho y el presunto autor fue detenido.

Evacuaron a Donald Trump de la cena de corresponsales de la Casa Blanca tras un tiroteo. 

Evacuaron a Donald Trump de la cena de corresponsales de la Casa Blanca tras un tiroteo. 

Momentos de máxima tensión se vivieron en Washington cuando se escucharon disparos durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca. El presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump fueron evacuados de urgencia por el Servicio Secreto y trasladados a un lugar seguro. Según confirmó AP, no resultaron heridos.

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El incidente ocurrió en el hotel donde se desarrollaba el evento, cuando la velada recién comenzaba. Testigos reportaron entre cinco y ocho detonaciones, lo que desató el pánico entre los cientos de asistentes.

Al oír los disparos, periodistas, funcionarios y celebridades se arrojaron al suelo y buscaron refugio bajo las mesas. “¡Apártese!”, gritaban algunos presentes mientras otros pedían que todos se agacharan.

En cuestión de segundos, equipos tácticos armados tomaron posiciones dentro del salón, mientras efectivos de la Guardia Nacional se desplegaban en el edificio. El Servicio Secreto bloqueó las salidas para controlar la situación y luego organizó una evacuación ordenada.

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Una de las asistentes, una veterana militar, relató que escuchó varios disparos y vio caer a una persona cerca suyo. Según su testimonio, el atacante estaba armado con un rifle.

Después, las autoridades confirmaron que el presunto tirador fue detenido, aunque no trascendieron detalles oficiales sobre su identidad ni sobre posibles víctimas.

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Trump y Melania Trump, junto a la secretaria de prensa Karoline Leavitt, en la cena.&nbsp;

Trump y Melania Trump, junto a la secretaria de prensa Karoline Leavitt, en la cena.

Evacuaron a todo el gabinete y reforzaron la seguridad

El vicepresidente JD Vance también fue evacuado junto al resto del gabinete, cada uno bajo estricta custodia. Entre los presentes estaban el secretario de Estado Marco Rubio y el secretario de Defensa Pete Hegseth.

Helicópteros sobrevolaron la zona y un fuerte operativo policial rodeó el edificio mientras se desarrollaban las tareas de seguridad.

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Un sospechoso fue detenido. (REUTERS)

Un sospechoso fue detenido. (REUTERS)

Un evento marcado por la polémica previa

La cena de corresponsales, uno de los eventos más emblemáticos del calendario político en Estados Unidos, ya venía rodeada de tensiones. En los días previos, cientos de periodistas habían cuestionado la postura del Gobierno frente a la libertad de prensa.

El mensaje de Trump

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