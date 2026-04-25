Evacuaron a Donald Trump de la cena de corresponsales de la Casa Blanca tras un tiroteo. 

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Una de las asistentes, una veterana militar, relató que escuchó varios disparos y vio caer a una persona cerca suyo. Según su testimonio, el atacante estaba armado con un rifle.

Después, las autoridades confirmaron que el presunto tirador fue detenido, aunque no trascendieron detalles oficiales sobre su identidad ni sobre posibles víctimas.

NPS2ZIY4KFDXXNU4NGL4SSE5TI Trump y Melania Trump, junto a la secretaria de prensa Karoline Leavitt, en la cena.

Evacuaron a todo el gabinete y reforzaron la seguridad

El vicepresidente JD Vance también fue evacuado junto al resto del gabinete, cada uno bajo estricta custodia. Entre los presentes estaban el secretario de Estado Marco Rubio y el secretario de Defensa Pete Hegseth.

Helicópteros sobrevolaron la zona y un fuerte operativo policial rodeó el edificio mientras se desarrollaban las tareas de seguridad.

SLYWGGPCGVCCDG7PLG5I2K5GVE Un sospechoso fue detenido. (REUTERS)

Un evento marcado por la polémica previa

La cena de corresponsales, uno de los eventos más emblemáticos del calendario político en Estados Unidos, ya venía rodeada de tensiones. En los días previos, cientos de periodistas habían cuestionado la postura del Gobierno frente a la libertad de prensa.

El mensaje de Trump