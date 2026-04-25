Donald Trump canceló el viaje de la delegación de EEUU a Pakistán para los diálogos con Irán. 

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Pese al tono desafiante, el presidente evitó confirmar una escalada militar. Ante una consulta del medio Axios, aclaró: “No significa que vayamos a reanudar la guerra. Todavía no lo hemos considerado”.

Irán se retira de Islamabad y mantiene sus condiciones

En paralelo, el canciller iraní Abbas Araghchi abandonó Islamabad tras una breve visita diplomática que no incluyó reuniones con funcionarios estadounidenses, tal como había anticipado Teherán desde el inicio.

Durante su estadía, el funcionario mantuvo encuentros con el jefe del Ejército paquistaní, Asim Munir, y con el primer ministro Shahbaz Sharif, en el marco del intento de mediación de Pakistán en el conflicto.

Según fuentes diplomáticas citadas por EFE, la delegación iraní reiteró su postura: no habrá negociaciones mientras continúe el embargo impuesto por Washington sobre los puertos y el comercio marítimo de Irán.

PA2UZLNEDVGRVALPGNIQBVSOIM (1) El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, se reúne con el jefe del ejército pakistaní, el mariscal de campo Asim Munir, en Islamabad, Pakistán. REUTERS

Además, tras los encuentros, Teherán expresó su “reserva total” frente a las demandas estadounidenses y volvió a exigir dos condiciones clave:

el levantamiento del bloqueo,

y el fin de los ataques estadounidenses.

Un diálogo en pausa y un escenario cada vez más incierto

La cancelación del viaje de los enviados de Estados Unidos marca un nuevo freno en un proceso diplomático que ya venía debilitado. Las negociaciones, que habían sido previstas para días atrás, quedaron en suspenso justamente por la negativa iraní a dialogar bajo presión.

Con Washington endureciendo su postura y Teherán manteniendo condiciones firmes, el canal diplomático queda prácticamente congelado, mientras la tensión en la región sigue escalando sin una hoja de ruta clara para una tregua.