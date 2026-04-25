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Donald Trump canceló el viaje de la delegación de EEUU a Pakistán para los diálogos con Irán

El Presidente norteamericano dijo que no vale la pena que los funcionarios se trasladen de inmediato. “Tenemos todo el control”, indicó y además, destacó que eso no significa una reanudación de la guerra.

Donald Trump canceló el viaje de la delegación de EEUU a Pakistán para los diálogos con Irán. 

Donald Trump canceló el viaje de la delegación de EEUU a Pakistán para los diálogos con Irán. 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidió frenar un movimiento clave en medio de la tensión internacional y canceló el viaje de sus enviados a Pakistán, donde se esperaba un nuevo intento de diálogo con Irán. La decisión introduce más incertidumbre en un escenario ya marcado por mensajes cruzados, tensiones militares y negociaciones en pausa.

Leé también Donald Trump insiste en un acuerdo, pero Irán enfría el intento de mediación en Pakistán
Donald Trump. Foto: AP

Según confirmó el mandatario a la periodista Aishah Hasnie, los negociadores estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner no viajarán a Islamabad para mantener conversaciones con representantes iraníes. Trump argumentó que el traslado “no vale la pena” en el contexto actual del conflicto.

En declaraciones públicas, Trump sostuvo que Estados Unidos tiene una posición dominante y que no considera necesario avanzar con el encuentro. “No van a hacer un vuelo de 18 horas para quedarse sentados hablando de tonterías. Tenemos todo el control. Si quieren hablar, pueden llamarnos”, afirmó.

La decisión fue reforzada minutos después en su cuenta de Truth Social, donde apuntó contra la situación interna del régimen iraní: “Hay una tremenda lucha interna y confusión dentro de su liderazgo. Nadie sabe quién está al mando”, escribió.

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Pese al tono desafiante, el presidente evitó confirmar una escalada militar. Ante una consulta del medio Axios, aclaró: “No significa que vayamos a reanudar la guerra. Todavía no lo hemos considerado”.

Irán se retira de Islamabad y mantiene sus condiciones

En paralelo, el canciller iraní Abbas Araghchi abandonó Islamabad tras una breve visita diplomática que no incluyó reuniones con funcionarios estadounidenses, tal como había anticipado Teherán desde el inicio.

Durante su estadía, el funcionario mantuvo encuentros con el jefe del Ejército paquistaní, Asim Munir, y con el primer ministro Shahbaz Sharif, en el marco del intento de mediación de Pakistán en el conflicto.

Según fuentes diplomáticas citadas por EFE, la delegación iraní reiteró su postura: no habrá negociaciones mientras continúe el embargo impuesto por Washington sobre los puertos y el comercio marítimo de Irán.

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El ministro de Asuntos Exteriores iran&iacute;, Abbas Araqchi, se re&uacute;ne con el jefe del ej&eacute;rcito pakistan&iacute;, el mariscal de campo Asim Munir, en Islamabad, Pakist&aacute;n. REUTERS

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi, se reúne con el jefe del ejército pakistaní, el mariscal de campo Asim Munir, en Islamabad, Pakistán. REUTERS

Además, tras los encuentros, Teherán expresó su “reserva total” frente a las demandas estadounidenses y volvió a exigir dos condiciones clave:

  • el levantamiento del bloqueo,
  • y el fin de los ataques estadounidenses.

Un diálogo en pausa y un escenario cada vez más incierto

La cancelación del viaje de los enviados de Estados Unidos marca un nuevo freno en un proceso diplomático que ya venía debilitado. Las negociaciones, que habían sido previstas para días atrás, quedaron en suspenso justamente por la negativa iraní a dialogar bajo presión.

Con Washington endureciendo su postura y Teherán manteniendo condiciones firmes, el canal diplomático queda prácticamente congelado, mientras la tensión en la región sigue escalando sin una hoja de ruta clara para una tregua.

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