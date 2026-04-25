Luis Zahera arrasa en Netflix con la mejor serie española y es la más vista de todos los tiempos

José Coronado y Luis Zahera

Los creadores, Aitor Gabilondo y David Bermejo, apostaron por un relato crudo, sin adornos, donde los conflictos sociales se muestran sin filtros. Esa decisión marcó la diferencia frente a otras producciones más estilizadas.

De qué trata "Entrevías", la serie española en Netflix

La trama gira en torno a Tirso Abantos, un exmilitar retirado con un carácter fuerte y una visión rígida del mundo. Dueño de una ferretería en un barrio golpeado por la inseguridad, intenta mantenerse al margen de los problemas.

Sin embargo, todo cambia cuando su nieta Irene se ve envuelta en situaciones peligrosas con delincuentes locales. Este hecho funciona como detonante. Tirso decide intervenir, incluso si eso implica cruzar límites.

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El relato avanza con una intensidad creciente. El protagonista no solo enfrenta a bandas criminales, sino también a redes de corrupción que operan en el entorno. La serie combina acción con un fuerte contenido social.

Según el resumen oficial de Netflix: "Cuando su nieta adolescente cae víctima de los narcotraficantes que controlan el barrio, un hastiado veterano de guerra decide hacerse cargo del asunto".

El destacado papel de Luis Zahera en "Entrevías"

Uno de los nombres que más resonó fue el de Luis Zahera. Su participación aportó un nivel interpretativo que elevó varias escenas clave.

El actor ya contaba con una trayectoria sólida, pero esta serie le dio una exposición masiva a nivel internacional. Su capacidad para transmitir tensión y ambigüedad fue ampliamente destacada.

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El público reaccionó positivamente a su personaje, generando conversación en redes sociales y consolidando su popularidad.

El elenco de "Entrevías" con José Coronado y Luis Zahera

Jose Coronado

Luis Zahera

Nona Sobo

Felipe Londoño

Laura Ramos

Manolo Caro

Manuel Tallafé

Itziar Atienza

María de Nati

Franky Martín

Cada uno aporta matices que enriquecen la historia. No hay personajes planos. Incluso los secundarios tienen arcos narrativos bien definidos.

El impacto de "Entrevías" en Netflix

Desde su incorporación al catálogo de Netflix, Entrevías logró posicionarse en rankings internacionales. No solo triunfó en España, sino también en América Latina.

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La serie se convirtió en una de las producciones en español más vistas de la historia de la plataforma. Este dato refleja un cambio en el consumo global: las historias locales pueden tener alcance mundial.

Netflix apostó fuerte por el contenido en español en los últimos años, y este caso confirmó que la estrategia funciona.

Tráiler de la serie "Entrevías" en Netflix

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