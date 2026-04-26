El presidente de Estados Unidos fue evacuado este sábado por la noche durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, tras un incidente de seguridad que generó conmoción.
Un fuerte operativo de seguridad evitó que un posible ataque escalara durante un evento en Washington en el que participaba el presidente Donald Trump. El sospechoso fue detenido a metros del acceso principal y ya es investigado por las autoridades. De quién se trata.
Quién es Cole Allen, el hombre que intentó acercarse a Donald Trump y desató el caos.
El presidente de Estados Unidos fue evacuado este sábado por la noche durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, tras un incidente de seguridad que generó conmoción.
Un hombre de 31 años fue detenido acusado de intentar atentar contra el mandatario en el marco del tradicional evento. Se trata de Cole Allen, un maestro oriundo de California, quien fue reducido por personal de seguridad antes de poder ingresar al salón principal donde se desarrollaba la ceremonia.
Según informaron fuentes oficiales, el sospechoso irrumpió corriendo en el lobby del hotel que albergaba la cena, lo que activó de inmediato el protocolo de seguridad y la intervención de los agentes encargados de la custodia presidencial.
De acuerdo con los primeros reportes, Allen fue interceptado a pocos metros del acceso principal y neutralizado sin que se registraran heridos. La rápida reacción de los equipos de seguridad resultó clave para impedir que avanzara hacia el sector donde se encontraba el mandatario junto al resto de los asistentes.
El propio Donald Trump se refirió al episodio en declaraciones posteriores y aseguró que el atacante portaba varias armas. Sin embargo, remarcó que no logró vulnerar los estrictos controles de seguridad dispuestos para el evento.
Las autoridades iniciaron una investigación para determinar las motivaciones del acusado y establecer si actuó solo o con algún tipo de apoyo. Mientras tanto, Allen permanece detenido y a disposición de la Justicia.
El Gobierno de Javier Milei condenó el tiroteo ocurrido en el hotel Washington Hilton, en Estados Unidos, durante una cena de periodistas a la que asistía el presidente Donald Trump, quien fue evacuado y resultó ileso tras el episodio.
A través de un comunicado oficial, la administración argentina expresó su “más enérgico repudio” al ataque y apuntó contra “la retórica violenta” que, según señalaron desde Casa Rosada, contribuye a generar este tipo de hechos.
El incidente se produjo en el marco de la tradicional cena de corresponsales en Washington, donde el Servicio Secreto activó rápidamente el protocolo de seguridad y evacuó al mandatario estadounidense junto a otros funcionarios presentes.
En el mensaje difundido, el Gobierno también destacó que Trump haya salido ileso y expresó su solidaridad con las autoridades y el pueblo de Estados Unidos.
El episodio generó repercusión internacional y motivó el rechazo de distintos líderes políticos, mientras que las autoridades norteamericanas avanzan en la investigación para esclarecer las circunstancias del tiroteo.