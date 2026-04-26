Quién es Cole Allen, el hombre que intentó acercarse a Donald Trump y desató el caos. 

El propio Donald Trump se refirió al episodio en declaraciones posteriores y aseguró que el atacante portaba varias armas. Sin embargo, remarcó que no logró vulnerar los estrictos controles de seguridad dispuestos para el evento.

Las autoridades iniciaron una investigación para determinar las motivaciones del acusado y establecer si actuó solo o con algún tipo de apoyo. Mientras tanto, Allen permanece detenido y a disposición de la Justicia.

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El Gobierno de Milei repudió el tiroteo en Washington y celebró que Trump saliera ileso

El Gobierno de Javier Milei condenó el tiroteo ocurrido en el hotel Washington Hilton, en Estados Unidos, durante una cena de periodistas a la que asistía el presidente Donald Trump, quien fue evacuado y resultó ileso tras el episodio.

A través de un comunicado oficial, la administración argentina expresó su “más enérgico repudio” al ataque y apuntó contra “la retórica violenta” que, según señalaron desde Casa Rosada, contribuye a generar este tipo de hechos.

El incidente se produjo en el marco de la tradicional cena de corresponsales en Washington, donde el Servicio Secreto activó rápidamente el protocolo de seguridad y evacuó al mandatario estadounidense junto a otros funcionarios presentes.

comunicado donald milei

En el mensaje difundido, el Gobierno también destacó que Trump haya salido ileso y expresó su solidaridad con las autoridades y el pueblo de Estados Unidos.

El episodio generó repercusión internacional y motivó el rechazo de distintos líderes políticos, mientras que las autoridades norteamericanas avanzan en la investigación para esclarecer las circunstancias del tiroteo.