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Gonzalo Valenzuela habló de su relación con Juana Viale y sorprendió: "Quise tener intimidad y no..."

Gonzalo Valenzuela habló como nunca de su vínculo actual con Juana Viale y reflexionó sobre la intimidad que tanto buscó preservar en medio de la exposición.

26 abr 2026, 14:50
Gonzalo Valenzuela habló de su relación con Juana Viale y sorprendió: Quise tener intimidad y no...
Gonzalo Valenzuela habló de su relación con Juana Viale y sorprendió: Quise tener intimidad y no...

Gonzalo Valenzuela habló de su relación con Juana Viale y sorprendió: "Quise tener intimidad y no..."

El actor chileno Gonzalo Valenzuela volvió a referirse a su historia con Juana Viale y dejó definiciones que no pasaron desapercibidas. En una entrevista con el ciclo En La Cima, el artista abrió su corazón y habló tanto del presente del vínculo con su expareja como de los momentos más dolorosos que atravesaron juntos.

Durante la charla, Valenzuela recordó lo que fue su llegada a la Argentina y el fuerte nivel de exposición mediática que vivió en aquellos años, en paralelo a su relación con la nieta de Mirtha Legrand. Sin embargo, dejó en claro que con el paso del tiempo lograron reconstruir un vínculo sano.

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“Seguimos teniendo una familia muy bonita con Juana. Mis hijos son lo más”, expresó el actor, en referencia a Silvestre y Alí, los dos hijos que tienen en común.

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En ese marco, también se tomó un momento para recordar a Ringo, el bebé que tuvieron y que falleció poco después de nacer. “Hay que atreverse a hacer el duelo, que no es fácil, porque es permitirse el dolor. Dejar que te duela”, reflexionó con profunda sensibilidad.

Pero una de las frases que más llamó la atención tuvo que ver con la intimidad y la exposición pública. “La intimidad que yo tanto peleé por tenerla, hoy ya no existe”, sostuvo, al analizar cómo cambiaron las reglas del juego con la llegada de las redes sociales.

En ese sentido, reconoció que vive una contradicción personal frente a estas plataformas: “Tengo una dicotomía con las redes sociales porque yo estaba muy en contra y hoy veo que, si no te autopublicás, es como que no existís. Es rarísimo”.

De esta manera, Valenzuela dejó en claro que, más allá de la exposición y las polémicas del pasado, hoy prioriza la familia y busca un equilibrio en un mundo donde lo privado parece cada vez más difícil de resguardar.

Juana Vale y Gonzalo Valenzuela

     

 

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