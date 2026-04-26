Gonzalo Valenzuela habló de su relación con Juana Viale y sorprendió: "Quise tener intimidad y no..."

En ese marco, también se tomó un momento para recordar a Ringo, el bebé que tuvieron y que falleció poco después de nacer. “Hay que atreverse a hacer el duelo, que no es fácil, porque es permitirse el dolor. Dejar que te duela”, reflexionó con profunda sensibilidad.

Pero una de las frases que más llamó la atención tuvo que ver con la intimidad y la exposición pública. “La intimidad que yo tanto peleé por tenerla, hoy ya no existe”, sostuvo, al analizar cómo cambiaron las reglas del juego con la llegada de las redes sociales.

En ese sentido, reconoció que vive una contradicción personal frente a estas plataformas: “Tengo una dicotomía con las redes sociales porque yo estaba muy en contra y hoy veo que, si no te autopublicás, es como que no existís. Es rarísimo”.

De esta manera, Valenzuela dejó en claro que, más allá de la exposición y las polémicas del pasado, hoy prioriza la familia y busca un equilibrio en un mundo donde lo privado parece cada vez más difícil de resguardar.