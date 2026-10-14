León XIV ofició una misa en el hospital mientras se recupera de la cirugía de pulmón

Cuánto tiempo permanecerá internado

El Vaticano estima que el papa continuará hospitalizado durante aproximadamente una semana. Además, canceló sus compromisos oficiales hasta el 20 de octubre, aunque el plazo de internación dependerá de cómo evolucione su estado de salud.

León XIV permanece en la décima planta del Policlínico Gemelli de Roma. (Foto: Reuters)

En el último parte médico difundido este miércoles, la Santa Sede informó que el pontífice presenta una evolución posoperatoria normal.

También señaló que los análisis de sangre y la radiografía de tórax realizados durante la jornada mostraron valores “dentro de los límites normales para el tipo de intervención realizada”.

Los avances en la recuperación y los estudios pendientes

Como parte de su recuperación, León XIV comenzó a caminar y realizó ejercicios de fisioterapia respiratoria. Además, retomó su alimentación habitual y pudo desayunar y almorzar, según la información difundida por el Vaticano.

Por el momento, los partes médicos no mencionaron la necesidad de iniciar nuevos tratamientos. La evolución clínica y los resultados de los estudios pendientes serán determinantes para conocer los próximos pasos.

Entre los datos que todavía se esperan figuran los resultados de los análisis moleculares de los tejidos y de los ganglios linfáticos extraídos durante la operación. Esos estudios permitirán contar con más información para evaluar posibles tratamientos.