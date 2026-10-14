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La recuperación del pontífice

León XIV ofició una misa en el hospital mientras se recupera de la cirugía de pulmón

El pontífice ofició una celebración religiosa en su habitación del Policlínico Gemelli de Roma, un día después de que le extirparan el lóbulo inferior del pulmón derecho. El Vaticano informó que evoluciona con normalidad y prevé que permanezca internado alrededor de una semana.

León XIV ofició una misa en el hospital mientras se recupera de la cirugía de pulmón. (Foto: Reuters)

León XIV ofició una misa en el hospital mientras se recupera de la cirugía de pulmón. (Foto: Reuters)

El papa León XIV celebró una misa en su habitación del Policlínico Gemelli de Roma este miércoles, un día después de la intervención quirúrgica en la que le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho por un tumor maligno. La información fue publicada por el diario italiano Avvenire, cercano a la Iglesia Católica italiana, a partir de fuentes vaticanas.

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La operación se realizó el martes por la tarde mediante una técnica de cirugía videoasistida. Según el informe oficial, los médicos extirparon un tumor maligno detectado en el pulmón derecho del pontífice.

Una misa en una sala preparada para la ocasión

Durante su recuperación, León XIV permanece en la décima planta del hospital romano. Sin embargo, no ocupa el departamento que suele reservarse para los papas durante sus internaciones, ya que ese sector se encuentra en obras de reestructuración.

El pontífice ofició una celebración religiosa en su habitación del Policlínico Gemelli de Roma, un día después de que le extirparan el lóbulo inferior del pulmón derecho. (Foto: Reuters)

El pontífice ofició una celebración religiosa en su habitación del Policlínico Gemelli de Roma, un día después de que le extirparan el lóbulo inferior del pulmón derecho. (Foto: Reuters)

La celebración religiosa también debió adaptarse a esa situación. La capilla que habitualmente utilizan los pontífices durante sus estadías en el Policlínico Gemelli está ubicada en una zona afectada por los trabajos, por lo que la misa se realizó en una sala acondicionada especialmente para la ocasión.

Cuánto tiempo permanecerá internado

El Vaticano estima que el papa continuará hospitalizado durante aproximadamente una semana. Además, canceló sus compromisos oficiales hasta el 20 de octubre, aunque el plazo de internación dependerá de cómo evolucione su estado de salud.

León XIV permanece en la décima planta del Policlínico Gemelli de Roma. (Foto: Reuters)

León XIV permanece en la décima planta del Policlínico Gemelli de Roma. (Foto: Reuters)

En el último parte médico difundido este miércoles, la Santa Sede informó que el pontífice presenta una evolución posoperatoria normal.

También señaló que los análisis de sangre y la radiografía de tórax realizados durante la jornada mostraron valores “dentro de los límites normales para el tipo de intervención realizada”.

Los avances en la recuperación y los estudios pendientes

Como parte de su recuperación, León XIV comenzó a caminar y realizó ejercicios de fisioterapia respiratoria. Además, retomó su alimentación habitual y pudo desayunar y almorzar, según la información difundida por el Vaticano.

Por el momento, los partes médicos no mencionaron la necesidad de iniciar nuevos tratamientos. La evolución clínica y los resultados de los estudios pendientes serán determinantes para conocer los próximos pasos.

Entre los datos que todavía se esperan figuran los resultados de los análisis moleculares de los tejidos y de los ganglios linfáticos extraídos durante la operación. Esos estudios permitirán contar con más información para evaluar posibles tratamientos.

En pocas palabras

  • Papa León XIV: El pontífice ofició una misa en su habitación del hospital.
  • Cirugía de pulmón: Se recupera tras la extirpación de un lóbulo por un tumor maligno.
  • Evolución favorable: El Vaticano informa que su estado es normal y se estima una semana de internación.
Resumen generado por Thinkindot AI
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