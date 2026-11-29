El pedido de la Iglesia para regular el acceso de los menores a las redes sociales

Durante la entrevista, Colombo también planteó la necesidad de avanzar en una regulación del acceso de niños y adolescentes a las redes sociales. Como ejemplo, mencionó las medidas adoptadas en Australia y sostuvo que es necesario generar conciencia sobre los riesgos que implica el uso de las plataformas digitales durante las primeras etapas de la vida.

Para el titular de la Iglesia argentina, el primer paso debe involucrar a las familias y, especialmente, a los padres, que tienen un rol central en el acompañamiento de los menores en sus primeras experiencias digitales.

“Lo determinante es la convicción de que hay que cuidar a los chicos”, señaló.

En esa línea, vinculó la ludopatía virtual con un problema más amplio relacionado con la dependencia de las tecnologías y la pérdida de espacios de interacción social. También remarcó la importancia de involucrar a las escuelas y a las familias en la búsqueda de alternativas para limitar el uso excesivo de dispositivos.

El mensaje a las familias que atraviesan situaciones de ludopatía

Colombo también se refirió a las familias que tienen hijos o familiares afectados por la adicción al juego y les pidió que no carguen con la culpa por las decisiones de sus seres queridos.

“Que no se sientan culpables de las elecciones del hijo o de la hija, pero sí convocados a poner una palabra, un punto, a buscar una salida”, expresó.

Por último, planteó que el acompañamiento debe darse desde el cuidado y la contención. “Con la autoridad del amor”, sostuvo, al remarcar que la ludopatía es una enfermedad que requiere atención y acompañamiento.