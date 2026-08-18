Llega el eclipse solar más largo del siglo: el día se convertirá en noche y no se repetirá en más de 150 años

Eclipse solar más largo del siglo: cuándo será

La fecha que deberán marcar en el calendario quienes quieran seguir este acontecimiento es el 2 de agosto de 2027. Ese día, la alineación entre el Sol, la Luna y la Tierra permitirá que la sombra del satélite natural atraviese una extensa zona del planeta.

Aunque los eclipses solares no son acontecimientos desconocidos, la combinación de factores que se producirá en 2027 permitirá alcanzar una duración extraordinaria. La totalidad llegará hasta unos 6 minutos y 23 segundos en los puntos más favorecidos de la trayectoria, convirtiendo al fenómeno en uno de los más destacados de todo el siglo.

La duración de un eclipse depende de varios factores astronómicos. Entre ellos se encuentran la distancia entre la Luna y la Tierra, la posición aparente del Sol y la trayectoria exacta que sigue la sombra lunar sobre la superficie terrestre.

Cuando la Luna se encuentra en una posición favorable y su tamaño aparente permite cubrir completamente al Sol, se produce la totalidad. Sin embargo, esa situación solo puede observarse desde una franja relativamente estrecha del planeta.

Por ese motivo, no todos los lugares que experimenten el eclipse tendrán la misma duración ni podrán contemplarlo de la misma manera.

Dónde se verá el eclipse solar total de 2027

La trayectoria del eclipse atravesará diferentes regiones del hemisferio norte. La franja de totalidad tendrá una extensión limitada y permitirá observar el fenómeno en lugares seleccionados de Europa, el norte de África y Medio Oriente.

Entre los territorios destacados aparecen Groenlandia, Islandia y la península ibérica, donde determinados puntos estarán especialmente bien posicionados para observar la totalidad.

La diferencia entre estar dentro o fuera de esa franja será fundamental. Quienes se encuentren en la zona de totalidad podrán ver cómo la Luna cubre completamente el disco solar. En cambio, quienes estén apenas fuera de ella observarán un eclipse parcial, en el que una parte del Sol permanecerá visible.

En España, además, distintas zonas se preparan para recibir a visitantes interesados en seguir el evento. Euskadi y Álava aparecen entre los puntos que despiertan especial interés para la observación, debido a su ubicación dentro de la trayectoria prevista del fenómeno.

El eclipse también podrá ser seguido desde otras regiones, aunque la experiencia será diferente dependiendo de la posición geográfica. La cantidad de Sol cubierto, el horario y la duración de las diferentes fases cambiarán de un lugar a otro.

Por eso, quienes quieran organizar un viaje para observarlo deberán consultar previamente la trayectoria exacta de la totalidad y las condiciones locales de observación.

El día se convertirá en noche durante unos minutos

Uno de los aspectos más sorprendentes de un eclipse solar total es la transformación repentina del paisaje. A medida que la Luna avance frente al Sol, la luz natural comenzará a disminuir.

En los minutos previos a la totalidad, el cambio puede ser perceptible a simple vista. La temperatura también puede experimentar una variación y el comportamiento de algunos animales puede modificarse ante la reducción repentina de la luz.

Cuando finalmente llegue la totalidad, el cielo podrá oscurecerse de manera considerable en plena jornada. En condiciones favorables, será posible distinguir estrellas y algunos planetas que normalmente quedan ocultos por el brillo del cielo diurno.

El Sol quedará cubierto por la Luna y solamente su corona, la atmósfera exterior, podrá observarse alrededor del disco lunar. Esta estructura constituye uno de los grandes atractivos científicos y visuales de los eclipses totales.

La escena durará apenas unos minutos, pero será suficiente para producir una de las experiencias astronómicas más impactantes que pueden observarse desde la Tierra.

Las Perlas de Baily, uno de los momentos más esperados

Durante los instantes que rodean la totalidad aparece otro fenómeno conocido como Perlas de Baily.

Se trata de pequeños destellos de luz solar que aparecen cuando los últimos rayos del Sol atraviesan las irregularidades de la superficie lunar. Las montañas, valles y depresiones de la Luna hacen que la luz no desaparezca de manera perfectamente uniforme.

El resultado es una sucesión de puntos luminosos que parecen pequeñas perlas alrededor del borde oscuro de la Luna.

Su aparición dura apenas unos segundos, pero es uno de los momentos que más interés genera entre los observadores y fotógrafos especializados.

Las Perlas de Baily también tienen importancia científica porque permiten estudiar con precisión determinados aspectos de la superficie lunar y la geometría del eclipse.

El Anillo de diamante: el instante más espectacular

Poco antes de que comience la totalidad o inmediatamente después de que termine, puede producirse otro efecto visual especialmente llamativo: el Anillo de diamante.

El fenómeno ocurre cuando prácticamente todo el disco solar queda oculto detrás de la Luna, pero un último sector brillante permanece visible.

La combinación de ese punto extremadamente luminoso con la corona solar produce una imagen que recuerda a un diamante engarzado en un anillo oscuro.

Aunque la duración es muy breve, el Anillo de diamante es uno de los momentos más buscados por los fotógrafos que siguen eclipses solares.

Para quienes estén ubicados en un punto adecuado, la secuencia será particularmente impactante: primero comenzará a disminuir la luz, luego aparecerán las últimas zonas brillantes del Sol, llegará la totalidad y, finalmente, el paisaje volverá progresivamente a iluminarse.

Por qué este eclipse será tan importante

Los eclipses solares totales ocurren con relativa frecuencia a escala planetaria. Sin embargo, la posibilidad de observar uno desde un determinado lugar es mucho más excepcional.

La sombra de la Luna proyectada sobre la Tierra recorre una franja estrecha. Por eso, aunque un eclipse pueda producirse en alguna parte del planeta, solamente una cantidad limitada de personas podrá observar la totalidad desde tierra firme.

En el caso del eclipse del 2 de agosto de 2027, la duración prevista de la totalidad lo convierte en un acontecimiento especialmente atractivo.

Además, su recorrido incluirá regiones con infraestructura turística desarrollada, lo que podría favorecer el desplazamiento de miles de personas hacia los puntos de observación.

Para los aficionados a la astronomía, también será una oportunidad para registrar imágenes de la corona solar, las diferentes fases del eclipse y los cambios producidos en el entorno.

Cómo observar el eclipse solar de manera segura

La espectacularidad del fenómeno no debe hacer olvidar una cuestión fundamental: mirar directamente al Sol puede provocar lesiones oculares graves.

Durante las fases parciales del eclipse es indispensable utilizar protección específica para observación solar. Las gafas de sol convencionales no ofrecen la protección necesaria, aunque sean oscuras o tengan filtros especiales para luz intensa.

Los especialistas recomiendan utilizar gafas homologadas para eclipses solares, diseñadas específicamente para bloquear la radiación peligrosa.

El cuidado debe mantenerse durante todas las fases en las que una parte del Sol permanezca visible. La excepción es el período de totalidad, cuando el disco solar queda completamente cubierto por la Luna. En ese momento concreto, la observación directa puede realizarse mientras la totalidad sea completa.

Sin embargo, en cuanto reaparezca cualquier porción del Sol, es necesario volver a colocarse inmediatamente la protección ocular.

También resulta importante desconfiar de filtros improvisados, vidrios ahumados, radiografías, películas fotográficas u otros elementos caseros que no estén diseñados para la observación solar.

El fenómeno tendrá una duración breve, pero su preparación puede llevar meses

Quienes quieran disfrutar del eclipse desde uno de los lugares ubicados dentro de la franja de totalidad deberán planificar el viaje con anticipación.

La elección del sitio será determinante. No alcanza con encontrarse dentro del país desde donde se podrá observar el eclipse: la duración y las condiciones de visibilidad pueden cambiar significativamente según el punto exacto.

El clima también será un factor decisivo. Una zona situada dentro de la trayectoria de totalidad puede ofrecer una experiencia muy diferente si el cielo está cubierto por nubes.

Por ese motivo, los cazadores de eclipses suelen evaluar estadísticas climáticas, accesibilidad, movilidad y alternativas cercanas antes de decidir dónde instalarse.

La expectativa puede aumentar a medida que se acerque la fecha, especialmente en las regiones que estarán directamente atravesadas por la sombra lunar.

¿Habrá otros eclipses después de 2027?

El eclipse solar total del 2 de agosto de 2027 será excepcional por su duración, pero no será el último fenómeno astronómico de relevancia que podrá observarse en los años siguientes.

El calendario astronómico contempla otros eclipses solares y lunares, algunos visibles desde diferentes regiones del planeta.

Entre ellos aparece un eclipse solar parcial previsto para el 26 de enero de 2028, que permitirá continuar observando este tipo de fenómenos después del gran evento de 2027.

Sin embargo, un eclipse parcial no ofrece la misma experiencia que uno total. En un eclipse parcial, la Luna cubre solamente una parte del disco solar y el cielo no alcanza el nivel de oscuridad propio de la totalidad.

Por eso, el acontecimiento de 2027 tendrá un atractivo especial para quienes quieran vivir la experiencia de observar cómo la Luna cubre completamente al Sol.

Un espectáculo astronómico que ya genera expectativa

El eclipse solar más largo del siglo XXI tendrá lugar el 2 de agosto de 2027 y ofrecerá una oportunidad excepcional para observar uno de los fenómenos naturales más impresionantes.

Durante un máximo de poco más de seis minutos, algunos puntos privilegiados podrán experimentar una oscuridad inusual en plena jornada, observar estrellas y planetas y contemplar la corona solar alrededor de la Luna.

La aparición de las Perlas de Baily y el Anillo de diamante agregará dos momentos fugaces pero especialmente llamativos al espectáculo.

La posibilidad de observar la totalidad estará restringida a una franja geográfica determinada, por lo que elegir correctamente el lugar de observación será una de las claves para disfrutar del eclipse en su máxima expresión.

Para quienes se encuentren fuera de la trayectoria principal, el fenómeno seguirá siendo observable de manera parcial en diferentes regiones. Pero para quienes tengan la posibilidad de viajar hacia la zona de totalidad, el 2 de agosto de 2027 podría convertirse en una fecha inolvidable.

Y aunque después llegarán nuevos eclipses, habrá que esperar muchos años para volver a encontrar una combinación astronómica de características comparables. El cielo ofrecerá un espectáculo que durará apenas unos minutos, pero que podría quedar registrado durante generaciones.