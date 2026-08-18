Polémica: el video del ministro que hizo estallar a Colombia en plena tragedia por el terremoto

Frente a la repercusión que alcanzaron las imágenes, Beltrán publicó un video para explicar qué hacía en Santa Marta y rechazó que se hubiera tomado vacaciones o desentendido de la emergencia.

El descargo de Jaime Andrés Beltrán: “No es cierto”

El ministro decidió responder públicamente luego de que las imágenes comenzaran a circular en redes sociales y medios colombianos.

“En las últimas horas se han movido una cantidad de videos y mensajes diciendo que Jaime Andrés abandonó su responsabilidad en medio de la tragedia, que nos fuimos de vacaciones y dejamos de lado nuestro reto como ministro. Lo cual no es cierto”, afirmó.

Según explicó, actualmente reside en Bogotá por sus funciones dentro del Gobierno, mientras que su esposa y sus hijos permanecen en Bucaramanga. En ese contexto, sostuvo que aprovechó parte del fin de semana para encontrarse con ellos.

“Fui a visitarlos en medio del tiempo que están de vacaciones con mis hijos”, señaló. Y justificó su decisión con un argumento familiar: “Esa visita lo que busca de una u otra manera es acercarme y estar como un padre presente”.

Beltrán insistió en que su condición de funcionario público no debería impedirle mantener el vínculo familiar. “Seguiré siendo ministro, pero seguiré siendo padre, esposo. Y eso es lo que hace grande a Colombia: las familias”, expresó.

El descargo, sin embargo, no logró apagar la controversia.

Qué hacía el ministro en Santa Marta

Según reconstruyeron medios colombianos, Beltrán fue visto durante el fin de semana en una residencia frente al mar en Santa Marta. El funcionario había recorrido previamente distintas zonas afectadas por el terremoto y participado de actividades relacionadas con la respuesta del Gobierno frente al desastre.

Sin embargo, su aparición en la costa generó cuestionamientos por tratarse del ministro que deberá intervenir directamente en la reconstrucción de miles de viviendas destruidas o dañadas.

Destrozos en Colombia por el terremoto. (Foto: Reuters)

Los pedidos de renuncia contra el ministro de Vivienda

La controversia trascendió rápidamente las redes sociales y llegó al Congreso. Incluso sectores cercanos al oficialismo cuestionaron públicamente su conducta y comenzaron a plantear la posibilidad de una moción de censura.

Hasta el momento, el presidente Abelardo De La Espriella no realizó un pronunciamiento público específico sobre la continuidad de Beltrán en el gabinete.

El episodio supone un problema político para una administración que asumió el poder el pasado 7 de agosto, apenas días antes del terremoto. Beltrán había sido designado ministro luego de desempeñarse como alcalde de Bucaramanga y como gerente nacional de regiones durante la campaña presidencial de De La Espriella.

El Congreso citó a Beltrán

La controversia tendrá ahora un nuevo capítulo en el Congreso colombiano. El secretario general de la Cámara de Representantes, Miguel Ángel Sánchez, informó que Beltrán fue citado para este martes 18 de agosto a una sesión plenaria en el Capitolio Nacional.

La convocatoria busca conocer las medidas adoptadas por el Gobierno frente a la emergencia, las necesidades de las comunidades afectadas y los planes previstos para las próximas semanas.

La citación había sido planteada en el marco de la respuesta al terremoto, pero la polémica por las imágenes de Santa Marta podría convertirse ahora en uno de los principales ejes de los cuestionamientos al ministro.

La presión política, además, aumentó en las últimas horas con el planteo de una moción de censura en el Congreso.

Beltrán, por ahora, descartó que haya abandonado sus responsabilidades y dejó una frase con la que intentó cerrar la discusión: “Mi reto es construirle casa a los colombianos, pero sin destruir el hogar”.