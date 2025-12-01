Los bancos que cierran la próxima semana: no habrá atención al público en ninguna sede del país

Por normativa, los bancos no están obligados a prestar servicio presencial en días festivos. Esto significa que tanto Bancolombia como el Banco Agrario cerrarán completamente sus oficinas el lunes. Ninguna de las dos entidades habilitará horarios especiales, por lo que no habrá atención al público en ventanillas ni en servicios que requieren la presencia física del cliente.

Para miles de usuarios, especialmente quienes dependen de trámites en sucursal para consignaciones, retiros de montos altos o radicación de documentos, el feriado representa un desafío. Diciembre es un mes de alta demanda bancaria y muchas personas esperan estas fechas para retirar ahorros, hacer pagos, renovar productos o gestionar procesos administrativos.

Los bancos han reiterado que la medida es parte de la operación habitual del sector y que no se trata de una suspensión extraordinaria. Sin embargo, desde días previos comenzaron a circular advertencias para que los usuarios organicen sus trámites antes del fin de semana.

Servicios que sí estarán disponibles durante el cierre

Aunque las oficinas físicas estarán cerradas, los bancos resaltan que la jornada de feriado no implica una paralización total de los servicios. Las entidades cuentan con una amplia red de plataformas y canales que permiten a los clientes continuar operando con normalidad en la mayoría de transacciones básicas.

Entre los servicios activos se encuentran:

Cajeros automáticos (ATM)

Los usuarios podrán realizar retiros, consultas de saldo, movimientos recientes, e incluso algunos pagos y avances dependiendo del tipo de tarjeta. Bancolombia y Banco Agrario cuentan con miles de cajeros en todo el país, que operarán 24 horas.

Corresponsales bancarios

Comercios aliados, tiendas de barrio y puntos habilitados funcionarán según los horarios del establecimiento. En estos lugares es posible realizar consignaciones, retiros limitados, pagos de facturas y transferencias.

Banca digital

Las aplicaciones móviles y plataformas web seguirán activas, permitiendo:

Transferencias entre cuentas bancarias

Pagos de facturas y servicios

Consultas de movimientos

Descarga de extractos

Recargas

Programación de pagos automáticos

Las entidades recuerdan que más del 80% de las operaciones bancarias hoy se realizan por canales digitales, lo que garantiza que la mayoría de los usuarios no tendrá dificultades durante el feriado.

¿Qué trámites quedarán suspendidos el lunes 8 de diciembre?

A pesar de la disponibilidad de plataformas digitales, hay operaciones que necesariamente requieren presencia física. Estos trámites quedarán totalmente suspendidos durante el lunes:

Consignaciones en caja

Algunos usuarios, especialmente empresas o negocios, deben consignar grandes montos de forma presencial. Ninguna oficina recibirán dinero en ventanilla.

Retiros de sumas altas

Cuando la cantidad supera el límite permitido por cajero o corresponsal, los bancos exigen verificación y autenticación presencial. Ese servicio no estará disponible.

Apertura de ciertos productos

Aunque algunos productos pueden abrirse digitalmente, otros aún requieren firma o validación física.

Radicación de documentos

Solicitudes de créditos, certificaciones, reclamaciones, hipotecas o documentación legal seguirán su curso recién a partir del martes.

Verificación de identidad

Trámites que necesitan huella digital o cotejo de datos en persona estarán suspendidos.

Por ello, quienes planeaban adelantar este tipo de gestiones deberán hacerlo antes del viernes previo o esperar al martes 9 de diciembre.

Advertencias y recomendaciones para evitar inconvenientes

Bancolombia y Banco Agrario emitieron una serie de recomendaciones para que sus clientes no enfrenten problemas durante la jornada festiva. Entre las más importantes se encuentran:

1. Adelantar trámites presenciales

La sugerencia principal es realizar cualquier gestión en sucursal antes del viernes anterior. En temporadas de alta demanda, como diciembre, los bancos suelen registrar largas filas y mayor flujo de usuarios.

2. Actualizar la aplicación móvil

Una app desactualizada puede generar fallas al momento de hacer transferencias o pagos. También recomiendan verificar que el celular tenga espacio y conexión estable.

3. Revisar claves, tokens y métodos de seguridad

Muchos inconvenientes reportados durante feriados tienen que ver con claves vencidas, tokens desactivados o dispositivos bloqueados. Los bancos piden comprobar estos elementos.

4. Programar pagos automáticos

Servicios como luz, agua, internet o telefonía pueden tener vencimientos durante el feriado. Programarlos evita recargos o cortes.

5. Guardar comprobantes

En caso de fallos temporales, es importante conservar capturas o comprobantes digitales.

6. Verificar límites de retiro

Cada tarjeta tiene un monto máximo permitido por día. Conocer ese límite evita confusiones al usar cajeros o corresponsales.

Un feriado con impacto económico y cultural

El feriado del 8 de diciembre no solo afecta la operación bancaria, sino que forma parte de una fecha con profunda tradición en los hogares colombianos: la celebración de las velitas, que marca el inicio de la temporada navideña. Millones de familias participan en actividades nocturnas, compras y desplazamientos.

En términos económicos, esta fecha también coincide con aumentos en el consumo y transacciones electrónicas. Los bancos prevén un alto tráfico digital durante ese día y aseguran que sus plataformas cuentan con capacidad suficiente para soportar la demanda.

No obstante, advierten que en algunos momentos puede haber intermitencias temporales, por lo que aconsejan no esperar al último minuto para realizar movimientos importantes.

¿Cuándo se restablece la atención en sucursales?

La actividad bancaria se reanudará el martes 9 de diciembre, en el horario habitual de cada entidad. Este día suele presentar un alto flujo de usuarios, por lo que las filas pueden extenderse más de lo normal.

Los bancos recomiendan planificar la visita y, en la medida de lo posible, preferir transacciones digitales para evitar esperas. Además, algunos trámites que se acumulen durante el feriado podrían tardar unas horas adicionales en procesarse.