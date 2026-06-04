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Netflix: Diego Peretti y Carla Peterson arrasan con la comedia romántica del momento

Netflix conquista al público gracias a una comedia familiar con Diego Peretti y Carla Peterson que está entre las películas más vistas.

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Netflix: Diego Peretti y Carla Peterson arrasan con la comedia romántica del momento. (Foto: Archivo)

Netflix: Diego Peretti y Carla Peterson arrasan con la comedia romántica del momento. (Foto: Archivo)

Netflix volvió a captar la atención de miles de usuarios con el inesperado resurgimiento de una película argentina que, pese a haberse estrenado hace varios años, encontró una segunda vida dentro de la plataforma. Se trata de "Mamá se fue de viaje", una de las comedias nacionales más exitosas de los últimos años, protagonizada por Diego Peretti y Carla Peterson.

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Con una propuesta cargada de humor, situaciones cotidianas y momentos emotivos, la producción logró posicionarse nuevamente entre las opciones más elegidas por quienes buscan entretenimiento para disfrutar en familia. La película construyó una conexión especial con el público gracias a una historia sencilla, cercana y repleta de escenas con las que muchas familias pueden sentirse identificadas.

El fenómeno no es nuevo dentro del catálogo de Netflix. Varias producciones que tuvieron una destacada trayectoria en cines encontraron una nueva oportunidad dentro del streaming. Sin embargo, pocas consiguieron mantenerse vigentes durante tanto tiempo como esta comedia argentina, que continúa sumando espectadores y despertando interés entre nuevas generaciones.

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La película argentina que volvió a ser tendencia en Netflix

Netflix volvió a poner en el centro de la escena una producción que ya había demostrado su éxito en las salas de cine. Con el paso de los años, Mamá se fue de viaje mantuvo intacta su capacidad para entretener y emocionar.

La historia apuesta por una fórmula que rara vez falla: retratar situaciones habituales dentro de una familia moderna. A partir de conflictos simples y reconocibles, la película logra construir una narrativa dinámica que combina humor, caos doméstico y reflexión.

La organización del hogar, la crianza de los hijos, las responsabilidades compartidas y los desafíos de la convivencia aparecen representados de manera cercana y accesible.

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De qué trata "Mamá se fue de viaje" en Netflix

La trama gira alrededor de Víctor, un exitoso publicista interpretado por Diego Peretti. Acostumbrado a concentrar gran parte de su energía en el trabajo, cree que tiene el control absoluto de su rutina y de su entorno familiar.

Sin embargo, todo cambia cuando su esposa Vera Garbo, personaje interpretado por Carla Peterson, toma una decisión que altera por completo el equilibrio de la casa.

Cansada de asumir casi en soledad las tareas domésticas, la organización familiar y el cuidado de los hijos, Vera decide hacer una pausa y emprender un viaje. Su partida deja a Víctor frente a un desafío para el que no estaba preparado.

Las rutinas escolares, las comidas, los horarios, los problemas cotidianos y las necesidades de los hijos comienzan a acumularse hasta poner a prueba su visión sobre la dinámica familiar. A partir de ese punto, la película desarrolla una serie de situaciones tan divertidas como reflexivas que muestran el proceso de aprendizaje que atraviesa el personaje principal.

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El papel clave de Diego Peretti en "Mamá se fue de viaje"

Gran parte del éxito de la película se explica por la interpretación de Diego Peretti. El actor construyó un personaje cercano, creíble y profundamente humano.

A lo largo del relato, logró transmitir la evolución emocional de Víctor, quien pasó de sentirse completamente seguro de sí mismo a enfrentarse con una realidad que desconocía.

Peretti aportó naturalidad a cada escena y consiguió que el público empatizara rápidamente con las dificultades que atraviesa su personaje. Su actuación permitió equilibrar el humor con momentos de sensibilidad que enriquecen el desarrollo de la historia.

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Carla Peterson y una actuación destacada en la película

Aunque gran parte de la atención se concentra en el personaje de Víctor, el rol de Carla Peterson resulta fundamental para comprender el mensaje de la película.

Vera Garbo representa a miles de mujeres que durante años asumieron gran parte de las tareas vinculadas al funcionamiento cotidiano del hogar.

La decisión que toma al comienzo de la historia funciona como disparador del conflicto principal, pero también como una invitación a reflexionar sobre la distribución de responsabilidades dentro de las familias.

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"Mamá se fue de viaje", una comedia para toda la familia en Netflix

Con una duración de 1 hora y 39 minutos, Mamá se fue de viaje ofrece una experiencia accesible para espectadores de todas las edades.

Esa capacidad para conectar con públicos diversos permitió que la película mantuviera su vigencia incluso varios años después de su lanzamiento original.

Además, el ritmo narrativo evita tiempos muertos y mantiene el interés durante toda la proyección, algo especialmente valorado por quienes buscan una propuesta ligera para ver durante el fin de semana.

Mirá el tráiler de "Mamá se fue de viaje"

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