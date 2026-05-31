Elecciones Colombia: Abelardo De la Espriella ganó la elección, pero habrá segunda vuelta con Iván Cepeda

A través de las redes sociales, el mandatario sostuvo que no reconocerá los datos del preconteo y que aguardará el resultado definitivo del escrutinio judicial. Además, denunció la existencia de posibles irregularidades y pidió investigar diferencias detectadas entre el padrón electoral y los votos contabilizados.

Desde el oficialismo también señalaron que existen mesas con comportamientos electorales considerados inusuales y reclamaron una revisión exhaustiva antes de validar el resultado final.

Pese a los cuestionamientos, De la Espriella celebró su desempeño electoral y llamó a sus seguidores a redoblar esfuerzos de cara al balotaje. El dirigente aseguró que el respaldo obtenido representa una oportunidad histórica para impulsar un cambio político en Colombia y prometió enfrentar al oficialismo en la definición de junio.

La candidata conservadora Paloma Valencia, que terminó en tercer lugar con cerca del 7% de los votos, anunció pocas horas después de conocerse los resultados que respaldará a De la Espriella en la segunda vuelta.

Más de 41 millones de colombianos estuvieron habilitados para votar en una elección desarrollada bajo un amplio operativo de seguridad debido al recrudecimiento de la violencia en distintas regiones del país. En total participaron 11 candidatos en una contienda que ahora tendrá un mano a mano decisivo entre la derecha y el oficialismo.

Javier Milei felicitó a Abelardo de la Espriella

El presidente Javier Milei felicitó al ganador de la primera vuelta en las elecciones de Colombia, Abelardo de la Espriella, quien disputará en la segunda vuelta con el candidato Iván Cepeda, quien fue respaldado por el actual mandatario colombiano, Gustavo Petro.

A través de una publicación en sus redes sociales, el jefe de Estado argentino señaló: “LA LIBERTAD AVANZA. Quiero felicitar a @ABDELAESPRIELLA por su triunfo en la primera vuelta de las elecciones de Colombia, y a los colombianos por esta ejemplar jornada electoral”.

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Y añadió: “Este resultado refleja el anhelo de libertad y progreso del pueblo colombiano, y una voluntad expresa de decirle basta al fracasado modelo socialista que tanto daño le ha hecho a nuestra región, y a Colombia en especial, en los últimos 4 años”.

En tanto, destacó que “de repetirse este resultado en segunda vuelta, no tengo dudas que Colombia va a ingresar nuevamente al concierto de las Naciones Libres, y retomará un rumbo orientado a la defensa de la vida, la libertad y la propiedad”.