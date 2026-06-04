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Israel y Líbano acordaron un nuevo alto el fuego con una condición clave

Renovaron la precaria resolución de cese del fuego. En la práctica, es meramente formal porque Israel se enfrenta con Hezbollah, que opera en terreno libanés. Una clausula especial deja las manos libres para Israel.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
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Por presión de Estados Unidos

Por presión de Estados Unidos, Israel y el Líbano prolongan la tregua. (Foto Reuters) 

La presión de Donald Trump sobre Israel finalmente se vio de manera explícita. El primer ministro Benjamín Netanyahu anunció que junto con el presidente de el Líbano decidieron prorrogar el cese del fuego entre ambos países. Algo que es solo una denominación formal porque los combates o ataques entre Israel y Hezbollah siguen a diario. A tal punto, que le sirven de pretexto a Irán para rechazar o condicionar cualquier tipo de acercamiento con Estados Unidos.

Leé también Israel asegura haber destruido el Comando Central de Hezbollah en Líbano
israel sigue con los bombardeos a Beirut, en El Líbano. (foto: Reuters)

Israel y Líbano dieron un paso -obligado por la Casa Blanca: ambos países acordaron un nuevo cese al fuego "mediado" por Estados Unidos y avanzarán en la creación de “zonas piloto” bajo control exclusivo del Ejército libanés. El acuerdo fue alcanzado luego de dos días de negociaciones en Washington y busca sentar las bases para una eventual paz más duradera en la frontera norte de Israel.

Sin embargo, la tregua tiene una condición clave: que Hezbollah detenga por completo sus ataques contra territorio israelí y retire a sus combatientes del sector ubicado al sur del río Litani, una región estratégica del sur del Líbano que ha sido escenario de intensos combates durante los últimos meses.

Como parte del entendimiento, se crearán esas áreas experimentales o “zonas piloto” donde solamente podrán operar las Fuerzas Armadas libanesas. El objetivo es excluir a grupos armados no estatales y fortalecer la autoridad del gobierno de Beirut sobre una región históricamente dominada por Hezbollah.

Las delegaciones también acordaron volver a reunirse durante la semana del 22 de junio para intentar alcanzar un pacto más amplio que incluya garantías de seguridad y mecanismos permanentes de supervisión.

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Israel mantiene que sólo respetará esta prórroga si Hezbollah - que no reconoce la autoridad libanesa - cesa con sus ataques desde el norte de ese país.

Prórroga de una "ilusión" y las nuevas "zonas pilotos"

La tregua anunciada hace más de un mes entre ambos países es otra prueba de la magnitud de la crisis de las dirigencias que gobiernan en el mundo. La guerra en Medio Oriente, lo mismo que la invasión rusa a Ucrania muestran una nueva dimensión devaluada de la diplomacia. Se hacen anuncios a diario, que sólo permiten ganar tiempo para que continúen los enfrentamientos.

La guerra en el centro de Europa lleva ya 4 años y 4 meses y no hay indicios de una posible solución. Esto llevó a otra deformación de las leyes internacionales en este siglo XXI. SE habla de un acuerdo mínimo de paz. Pero son tantos los puntos sueltos que se resumen a ser "letra muerta" en un papel. En el terreno, siguen los combates, bombardeos, heridos y muertes.

El caso de Israel y el Líbano encaja perfecto en esta lógica devaluada y peligrosa de la diplomacia. Se renueva un acuerdo que es inútil desde su inicio. Ambos países no están en guerra. Israel ataca a Hezbollah, la organización terrorista que ataca desde el territorio libanés. El gobierno de Damasco no consigue echar de su territorio a los terroristas y ellos, por supuesto no respetan su legitimidad.

Por lo tanto, el primer acuerdo de cese del fuego fue meramente formal. Los movimientos de Israel y de Hezbollah "habilitaban" al bando contrario a continuar sus ataques en el marco de la "tregua vigente". Ahora, llega un nuevo punto para esta realidad insostenible.

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Más de lo mismo. La

Más de lo mismo. La "zona piloto" en la que Hezbollah no debería ingrear. ¿Servirá para una tregua verdadera en los combates entre Israel y el sur libanés? (Foto: A24.com)

"Zonas pilotos" o la excusa para violar la tregua

Israel logró que el gobierno libanés creará una zona "piloto" en la que Hezbollah no podrá estar. Se concentra en la franja sur de el Líbano. Desde allí parten los ataques hacia Israel. El acuerdo le permite a Israel renovar sus ataques sobre Hezbollah, en la medida que los libaneses se muestren - como hasta ahora - incapaces para garantizar esa zona "nuetra o piloto".

Si esa zona "franca" no se cumple, Israel se siente habilitado para seguir atacando. Allí ya no cuenta ni siquiera el insulto personal de Donald Trump a Benjamín Netanyahu para que cese los ataques.

Trump necesita que no vuelen los misiles por la frontera entre Israel y el Líbano para avanzar en el díalogo que solo él dice tener abierto con Teherán. Por eso esta renovación, pero con la cláusula reservada. Es decir, como plateaba el libro "Il gatopardo" (1958) llevado al cine: "Cambiar algo para que nada cambie".

Roberto Adrián Maidana
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