Leticia Brédice irrumpió en vivo en TN durante la marcha Ni Una Menos y arrojó un durísimo reclamo

La artista decidió meterse de lleno en la nota e hizo un fuerte reclamo atravesada por el dolor del asesinato de Agostina Vega. “Hace 11 años que estamos acá, por favor que nos escuchen. 11 años. Estamos en el velorio de Agostina”, manifestó con firmeza la actriz.

Y luego agregó: "Perdón, que siga la nena hablando, que es ella la que tiene que hablar, que nos escuchen".

Las miles de personas que se congregaron en el centro porteño y otros puntos del país lo hicieron con total paz y con carteles con un claro pedido de Justicia tras los últimos casos de mujeres asesinadas que conmocionaron a la sociedad.

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La fuerte carta abierta de La Negra Vernaci sobre la marcha de Ni Una Menos

La Negra Vernaci eligió leer al aire en Olga un fragmento de Bitácora de un grito, la obra de Zuleika Esnal, acompañado por una frase que resumió el espíritu de la fecha: "Si la Justicia es machista, que sea feminista la memoria".

El fragmento seleccionado pertenece al texto titulado Marchamos por todas, donde Zuleika Esnal reflexiona sobre los prejuicios y mandatos que históricamente enfrentaron las mujeres.

Allí expresa:"Nos criaron para pisarnos la cabeza entre nosotras. Guarda con las minas que son envidiosas. Guarda que se cag... entre ellas. Guarda que donde hay minas hay quilombo. Guarda que la otra es amenaza. Guarda NADA. Eso también es patriarcado".

La Negra Vernaci tomó la palabra luego de la lectura del texto y dio un mensaje profundamente personal. "Si un día falto yo, que se sepa que tomé mucho Campari, que no recuerdo a las personas con las que cog... porque fueron un montón. Que no fui a la universidad, que hice dedo, que fui locutora, mucama cama adentro, camarera, bostera. Que tuve un hijo pero nunca un marido, que cerré bares y los volví a abrir... y merecía respeto", expresó.

Y cerró a pura reflexión en la previa al Ni Una Menos: "Hoy salgo por vos porque es salir por todas. Y salir por todas, es salir por mí. Ojalá este país sea mañana más justo y más igualitario. Si la Justicia es machista, que sea feminista la memoria".