artículo de The guardian.jpg EL artículo en el que un periodista británico dice que el Reino Unido debe devolver las Islas Malvinas a la Argentina. (Foto: The Guardian)

Jenkins escribió en colaboración con Max Hastings el libro: "La batalla por las Malvinas" ("The battle for the Falklands" es el título en inglés, de 1984). En su artículo pone como camino a seguir lo que el Reino Unido acaba de hacer. Devolvió el archipiélago de Chagos a Mauricio, un país insular africano en el océano Índico.