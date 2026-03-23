"Me equivoqué": el desesperado audio de la torre de control que habría provocado la tragedia aérea en Nueva York

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Controlador del aeropuerto La Guardia (Nueva York): "Me equivoqué"

Pese a ser un aeropuerto "doméstico" (internos y regionales), el hecho de estar en la ciudad de Nueva York lo convierte en uno de los de mayor tránsito en el mundo. Tiene entre 1.000 y 1.200 vuelos por día (entre despegues y aterrizajes) en condiciones normales. Eso equivale a unos 40–50 movimientos por hora en los momentos de mayor actividad.

En ese lugar crítico, como lo es el aeropuerto intercnacional John Fitzgerald Kennedy en la misma ciudad, hace que la actual crisis presupuestaria federal se sienta de manera notable. Con demoras para los pasajeros, el despacho de equipaje y también, los controles aéreos. Esto pued obrar como causa necesaria, pero no suficiente para el accidente. Ahora se conoce un dato muy importante.

En la noche del domingo, un episodio en un lugar del aeropuerto requirió que un camión de bomberos cruce una pista. En La Guardia hay dos, que se cruzan perpendicularmente cerce de una de las cabeceras. El camión de bomberos pidió permiso para cruzar una de ellas y recibió la autorización.

Pero el controlador no vio que en ese momento, un avión de Air Canada había recibido la autorización respectiva, pero para aterrizar sobre esa pista.

El primer diálogo fue así. Ante el pedido del camión de los bomberos se escuchó:

-“Camión uno y compañía, crucen la pista cuatro en Delta”, indicó el controlador.

-“Camión uno y compañía cruzando la pista cuatro en Delta”, respondió el bombero.

Para ese momento, el avión matrícula JZA646 de Air Cánada se aproximaba a 400 km/hora a la pista. Bajó a 200 km/h para el aterrizaje. El camión de bomberos cruzaba en el otro extremo de la pista.

me equivoque Uno de los responsables de la Torre de Control del aeropuerto de La Guardia, en Nueva York, dijo por radio que se había equivocado al autorizar a un camión de bomberos a cruzar por la pista. (Foto: A24.com)

Entonces el controlador, al ver lo que estaba apunto de suceder, quiso detener desesperadamente a los bomberos:

- “Deténgase, deténgase, deténgase… camión uno. Deténgase”, gritó por su intercomunicador. Pero fue tarde. El avión con 76 personas a bordo lo embisitó y se destruyó su parte delantera. Los dos pilotos murieron en el acto. Otros 13 pasajeros resultaron heridos.

La revelación de los diálogos siguientes son impactantes y orientadores de la posible explicación del tremendo siniestro. Logró hacer que un avión de Delta, que iba a la misma pista, abortara el aterrizaje, pero inmediatamente dijo:

-“Jet 646… veo que colisionó con un vehículo. Mantenga la posición. Sé que no puede moverse”, le habló al avión siniestrado de Air Canada. sus pilotos ya no podían responder.

-"Me enteré del incidente. No ha sido bonito ver eso", dijo el piloto de otro avión que alcanzaron a hacer que se detuviera mientras hacia "taxiing" ( avanzar por los caminos secundarios hacia la pista de despegue).

"Sí, estábamos tratando con otra situación...me equivoqué, amigo", acepta con tono quebrado el operador.

El hecho de haber autorizado al camión de bomberos, sin el tiempo suficiente para cruzar, lo pone en el primer plano de la cadena de responsabilidades a ese controlador. La "Federal Aviation Administration" (Administración Federal de Aviación) está al frente de determinar cómo sucedió exactamente el accidente. El operador que autorizó el peligroso cruce del autobomba está en una muy delicada situación.