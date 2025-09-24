Coincidencia fatal: el cineasta que documentó la tragedia del Chapecoense murió en un accidente aéreo

avion-estrellado

Especializado en documentales de no ficción, Ferraz dirigió varias producciones destacadas que combinan cine y cultura. Entre ellas se cuentan Miller & Fried – Los orígenes del país del fútbol, en coproducción con Globo Filmes; Tesoros de Tapajós, filmado en la selva amazónica; Paisaje de Hormigón, sobre el arquitecto Álvaro Siza; y Algo en el Espacio, dedicado a artistas y escultores contemporáneos brasileños. También colaboró en Ganar o ganar, sobre el equipo árabe Al-Nassr FC, donde juega Cristiano Ronaldo.

La tragedia del Chapecoense

chapecoense

Ferraz alcanzó proyección internacional con Expediente Chapecó: el juego detrás de la tragedia, una serie de cuatro capítulos sobre el accidente aéreo del Chapecoense en noviembre de 2016, en Colombia. El avión que transportaba a los jugadores, cuerpo técnico y periodistas hacia Medellín para disputar la final de la Copa Sudamericana sufrió un fallo de combustible antes de llegar al aeropuerto José María Córdova.

El siniestro dejó 71 muertos y solo seis sobrevivientes, generando conmoción en el fútbol mundial y dejando una profunda marca en la historia del club brasileño.

La serie de Ferraz reconstruyó el accidente y sus consecuencias, mostrando el impacto humano y deportivo de la tragedia. La producción, dirigida junto a Luis del Valle y Thom Walker y producida por WBD/HBO, le valió una nominación a los Emmy 2023.