Accidente aéreo en Entre Ríos: un piloto rosarino sobrevivió tras caer con una avioneta fumigadora

Un piloto de 28 años, oriundo de Rosario, sobrevivió de manera milagrosa luego de que su avioneta fumigadora se estrellara contra un campo en la zona de Manantiales, departamento Feliciano, al norte de Entre Ríos.
El joven de 28 años perdió el control de una aeronave mientras realizaba tareas en una zona agrícola. Está internado con múltiples quemaduras.
Así quedó la avioneta tras caer al vacío en un campo.
El siniestro ocurrió cuando la aeronave, un Piper PA-25-235, realizaba tareas de fumigación en plantaciones de la estancia La Vascongada. Según informó la Policía de Entre Ríos, la avioneta sufrió un desperfecto mecánico, lo que provocó un brusco descenso y su posterior impacto contra el suelo.
El joven fue asistido inmediatamente por dos compañeros de trabajo que estaban en tierra supervisando la operación. Fue trasladado al Hospital General Francisco Ramírez, donde ingresó con quemaduras y cortes en brazos, muslos, codos y otras partes del cuerpo. A pesar de las heridas, permanecía internado y fuera de peligro.
El caso quedó a cargo de la fiscal Soledad Bordoy, quien ordenó la intervención del área de Criminalística de la Policía de Entre Ríos para determinar las causas del accidente. Las diligencias continúan bajo supervisión de la Comisaría 1° de San Víctor.
Este no fue el único siniestro de la semana. En Olascoaga, partido de Bragado, un avión fumigador Cessna 188 cayó en un camino rural durante maniobras de regulación. El piloto, de 38 años, aseguró que un posible desperfecto mecánico impidió que la nave tomara altura tras el carreteo.
Dos vecinos lograron rescatarlo antes de que llegaran los bomberos. Fue trasladado al Hospital Municipal de Bragado, donde ingresó consciente y con golpes y escoriaciones, sin riesgo de vida.
En la misma localidad entrerriana donde cayó la avioneta, otro hecho conmocionó a la comunidad: un incendio en una vivienda ubicada en Federación y República Oriental dejó un hombre de 48 años muerto y otro de 42 años gravemente herido.
Vecinos alertaron a los Bomberos Voluntarios al ver llamas en el interior del hogar. Tras controlar el fuego, encontraron a una de las víctimas sin vida. El sobreviviente fue trasladado de urgencia al hospital local con quemaduras de distinta gravedad.
Según declaró el herido, el incendio podría haberse originado por un cigarrillo encendido que alcanzó un colchón y desató la propagación del fuego. La Fiscalía ordenó trasladar el cuerpo a la Morgue Judicial de Concordia para la autopsia y dispuso peritajes en la vivienda.