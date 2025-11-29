En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Actualidad
Accidente
Entre Ríos
Conmoción

Accidente aéreo en Entre Ríos: un piloto rosarino sobrevivió tras caer con una avioneta fumigadora

El joven de 28 años perdió el control de una aeronave mientras realizaba tareas en una zona agrícola. Está internado con múltiples quemaduras.

Así quedó la avioneta tras caer al vacío en un campo. 

Así quedó la avioneta tras caer al vacío en un campo. 

Un piloto de 28 años, oriundo de Rosario, sobrevivió de manera milagrosa luego de que su avioneta fumigadora se estrellara contra un campo en la zona de Manantiales, departamento Feliciano, al norte de Entre Ríos.

Leé también Dolor total por la muerte de la periodista y conductora Débora Estrella tras un fatal accidente aéreo
dolor total por la muerte de la periodista y conductora debora estrella tras un fatal accidente aereo

El siniestro ocurrió cuando la aeronave, un Piper PA-25-235, realizaba tareas de fumigación en plantaciones de la estancia La Vascongada. Según informó la Policía de Entre Ríos, la avioneta sufrió un desperfecto mecánico, lo que provocó un brusco descenso y su posterior impacto contra el suelo.

El joven fue asistido inmediatamente por dos compañeros de trabajo que estaban en tierra supervisando la operación. Fue trasladado al Hospital General Francisco Ramírez, donde ingresó con quemaduras y cortes en brazos, muslos, codos y otras partes del cuerpo. A pesar de las heridas, permanecía internado y fuera de peligro.

El caso quedó a cargo de la fiscal Soledad Bordoy, quien ordenó la intervención del área de Criminalística de la Policía de Entre Ríos para determinar las causas del accidente. Las diligencias continúan bajo supervisión de la Comisaría 1° de San Víctor.

4CUW5BN6VJGFFHRAFR5UUBV65Y
El joven de 28 a&ntilde;os perdi&oacute; el control de una aeronave.&nbsp;

El joven de 28 años perdió el control de una aeronave.

Otro accidente aéreo similar en Bragado: un piloto se salvó de milagro

Este no fue el único siniestro de la semana. En Olascoaga, partido de Bragado, un avión fumigador Cessna 188 cayó en un camino rural durante maniobras de regulación. El piloto, de 38 años, aseguró que un posible desperfecto mecánico impidió que la nave tomara altura tras el carreteo.

Dos vecinos lograron rescatarlo antes de que llegaran los bomberos. Fue trasladado al Hospital Municipal de Bragado, donde ingresó consciente y con golpes y escoriaciones, sin riesgo de vida.

Incendio fatal en Feliciano: un hombre murió y otro resultó gravemente herido

En la misma localidad entrerriana donde cayó la avioneta, otro hecho conmocionó a la comunidad: un incendio en una vivienda ubicada en Federación y República Oriental dejó un hombre de 48 años muerto y otro de 42 años gravemente herido.

Vecinos alertaron a los Bomberos Voluntarios al ver llamas en el interior del hogar. Tras controlar el fuego, encontraron a una de las víctimas sin vida. El sobreviviente fue trasladado de urgencia al hospital local con quemaduras de distinta gravedad.

Según declaró el herido, el incendio podría haberse originado por un cigarrillo encendido que alcanzó un colchón y desató la propagación del fuego. La Fiscalía ordenó trasladar el cuerpo a la Morgue Judicial de Concordia para la autopsia y dispuso peritajes en la vivienda.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Accidente Entre Ríos Avioneta
Notas relacionadas
Coincidencia fatal: el cineasta que documentó la tragedia del Chapecoense murió en un accidente aéreo
Quién era Luiz Ferraz, el director de la serie sobre la tragedia del Chapecoense que murió en un accidente aéreo en Brasil
"Murió por una selfie": el trágico final de Leticia Lembi de 33 años y el espeluznante detalle de la investigación que dejó a todos helados

Últimas Noticias

Más sobre Actualidad

Más sobre Actualidad

Te puede interesar