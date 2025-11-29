Accidente aéreo en Entre Ríos: un piloto rosarino sobrevivió tras caer con una avioneta fumigadora

4CUW5BN6VJGFFHRAFR5UUBV65Y El joven de 28 años perdió el control de una aeronave.

Otro accidente aéreo similar en Bragado: un piloto se salvó de milagro

Este no fue el único siniestro de la semana. En Olascoaga, partido de Bragado, un avión fumigador Cessna 188 cayó en un camino rural durante maniobras de regulación. El piloto, de 38 años, aseguró que un posible desperfecto mecánico impidió que la nave tomara altura tras el carreteo.

Dos vecinos lograron rescatarlo antes de que llegaran los bomberos. Fue trasladado al Hospital Municipal de Bragado, donde ingresó consciente y con golpes y escoriaciones, sin riesgo de vida.

Incendio fatal en Feliciano: un hombre murió y otro resultó gravemente herido

En la misma localidad entrerriana donde cayó la avioneta, otro hecho conmocionó a la comunidad: un incendio en una vivienda ubicada en Federación y República Oriental dejó un hombre de 48 años muerto y otro de 42 años gravemente herido.

Vecinos alertaron a los Bomberos Voluntarios al ver llamas en el interior del hogar. Tras controlar el fuego, encontraron a una de las víctimas sin vida. El sobreviviente fue trasladado de urgencia al hospital local con quemaduras de distinta gravedad.

Según declaró el herido, el incendio podría haberse originado por un cigarrillo encendido que alcanzó un colchón y desató la propagación del fuego. La Fiscalía ordenó trasladar el cuerpo a la Morgue Judicial de Concordia para la autopsia y dispuso peritajes en la vivienda.