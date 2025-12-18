Conmoción en el automovilismo por un accidente aéreo en el que murió una leyenda del NASCAR
Un amigo del piloto confirmó que Greg Biffle viajaba junto a su familia en el interior de la aeronave. El siniestro tuvo lugar en Carolina del Norte.
La leyenda del NASCAR Greg Biffle murió en un accidente de avión junto a su esposa y sus dos hijos. (Video y captura: @mattvanswol) (Foto: IG/@gbiffle)
El mundo del automovilismo atraviesa horas de fuerte impacto tras el accidente aéreo de un avión ejecutivo vinculado al piloto de NASCAR Greg Biffle, ocurrido este jueves en el estado de Carolina del Norte. Las imágenes de la aeronave envuelta en llamas se viralizaron rápidamente en redes sociales y generaron preocupación entre fanáticos y referentes del deporte motor.
Según informaron las agencias internacionales AP y EFE, el siniestro se produjo alrededor de las 10.15 (hora local), cuando un Cessna C550 con seis personas a bordo se estrelló durante una maniobra de aterrizaje en el Aeropuerto Regional de Statesville, a unos 72 kilómetros al norte de Charlotte. Las causas del accidente son materia de investigación.
En un primer momento, las autoridades no confirmaron la identidad de los ocupantes ni si el propio Greg Biffle viajaba en la aeronave. Sin embargo, el sitio especializado Motorsport reprodujo una declaración de Garrett Mitchell, a quien la revista People identificó como un amigo cercano del piloto.
“Desafortunadamente, puedo confirmar que Greg Biffle, su esposa Cristina, su hija Emma y su hijo Ryder estaban en ese avión. Iban camino a pasar la tarde con nosotros. Estamos devastados”, escribió Mitchell en su cuenta oficial de Facebook, en un mensaje que causó profunda conmoción.
En la misma línea, el sheriff del condado de Iredell, Darren Campbell, confirmó que “ha habido víctimas mortales”, aunque aclaró que todavía no se oficializó la identidad de las personas fallecidas. Por su parte, la Administración Federal de Aviación (FAA) ratificó el lugar del accidente y señaló que tanto ese organismo como la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) quedaron a cargo de la investigación.
El impacto ocurrió en medio de una cancha de golf
De acuerdo con los datos de seguimiento aéreo publicados por FlightAware.com, el avión había despegado minutos después de las 10 de la mañana, regresó poco después y intentó aterrizar nuevamente en Statesville. El plan de vuelo incluía un recorrido posterior desde Sarasota (Florida) hacia las Bahamas, con regreso a Fort Lauderdale y una llegada nocturna a Carolina del Norte.
El impacto ocurrió en medio de una cancha de golf, donde incluso el noveno hoyo quedó cubierto de escombros, según precisó AP. Testigos relataron escenas de pánico. “Volaba demasiado bajo, fue aterrador”, contó Joshua Green, un vecino de Mooresville, mientras que golfistas que se encontraban en el Lakewood Golf Club se arrojaron al suelo al ver el avión descender de manera descontrolada.
Según registros citados por WSOC y Fox 8, la aeronave pertenece a Greg Biffle a través de la empresa GB Aviation Leasing, que figura con la misma dirección declarada por el piloto.
Quién es Greg Biffle, leyenda de NASCAR
Greg Biffle es una de las figuras más importantes en la historia de NASCAR. En 2023 fue distinguido como uno de los 75 Mejores Pilotos de la categoría, tras una trayectoria de más de dos décadas. Ganó 19 carreras en la Cup Series y fue campeón tanto en la Xfinity Series como en la Craftsman Truck Series, acumulando 56 victorias en las tres principales divisiones.
Descubierto por el recordado Benny Parsons a mediados de los años 90, Biffle desarrolló su carrera desde Vancouver, Washington, hasta convertirse en un referente del automovilismo estadounidense. Su última victoria también quedó en la memoria: tras tres años alejado de la Cup Series, regresó en 2019 para competir en una única carrera en el Texas Motor Speedway y se quedó con el triunfo. Según The Athletic, fue nominado al Salón de la Fama de NASCAR y se espera que sea incluido en el futuro.
Además de su carrera deportiva, Biffle fue reconocido por su labor humanitaria. En 2024 realizó cientos de misiones de rescate en helicóptero en el oeste de Carolina del Norte tras el paso del huracán Helene, considerado por la BBC como el ciclón más mortífero en Estados Unidos desde Katrina en 2005.
Mientras avanza la investigación oficial, el automovilismo internacional permanece en vilo por un hecho que volvió a sacudir a una de sus figuras más emblemáticas.