Conmoción en el automovilismo por un accidente aéreo en el que murió una leyenda del NASCAR

Embed

En la misma línea, el sheriff del condado de Iredell, Darren Campbell, confirmó que “ha habido víctimas mortales”, aunque aclaró que todavía no se oficializó la identidad de las personas fallecidas. Por su parte, la Administración Federal de Aviación (FAA) ratificó el lugar del accidente y señaló que tanto ese organismo como la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) quedaron a cargo de la investigación.

El impacto ocurrió en medio de una cancha de golf

De acuerdo con los datos de seguimiento aéreo publicados por FlightAware.com, el avión había despegado minutos después de las 10 de la mañana, regresó poco después y intentó aterrizar nuevamente en Statesville. El plan de vuelo incluía un recorrido posterior desde Sarasota (Florida) hacia las Bahamas, con regreso a Fort Lauderdale y una llegada nocturna a Carolina del Norte.

El impacto ocurrió en medio de una cancha de golf, donde incluso el noveno hoyo quedó cubierto de escombros, según precisó AP. Testigos relataron escenas de pánico. “Volaba demasiado bajo, fue aterrador”, contó Joshua Green, un vecino de Mooresville, mientras que golfistas que se encontraban en el Lakewood Golf Club se arrojaron al suelo al ver el avión descender de manera descontrolada.

Según registros citados por WSOC y Fox 8, la aeronave pertenece a Greg Biffle a través de la empresa GB Aviation Leasing, que figura con la misma dirección declarada por el piloto.

greg-biffle-junto-a-donald-trump-en-un-evento-del-nascar-foto-reuters-DCGUBAHN4WEIRU7UWHQ5MH7QNA Greg Biffle junto a Donald Trump en un evento del NASCAR. (Foto: Reuters)

Quién es Greg Biffle, leyenda de NASCAR

Greg Biffle es una de las figuras más importantes en la historia de NASCAR. En 2023 fue distinguido como uno de los 75 Mejores Pilotos de la categoría, tras una trayectoria de más de dos décadas. Ganó 19 carreras en la Cup Series y fue campeón tanto en la Xfinity Series como en la Craftsman Truck Series, acumulando 56 victorias en las tres principales divisiones.

Descubierto por el recordado Benny Parsons a mediados de los años 90, Biffle desarrolló su carrera desde Vancouver, Washington, hasta convertirse en un referente del automovilismo estadounidense. Su última victoria también quedó en la memoria: tras tres años alejado de la Cup Series, regresó en 2019 para competir en una única carrera en el Texas Motor Speedway y se quedó con el triunfo. Según The Athletic, fue nominado al Salón de la Fama de NASCAR y se espera que sea incluido en el futuro.

Captura Tuvo una amplia trayectoria de dos décadas.

Además de su carrera deportiva, Biffle fue reconocido por su labor humanitaria. En 2024 realizó cientos de misiones de rescate en helicóptero en el oeste de Carolina del Norte tras el paso del huracán Helene, considerado por la BBC como el ciclón más mortífero en Estados Unidos desde Katrina en 2005.

Mientras avanza la investigación oficial, el automovilismo internacional permanece en vilo por un hecho que volvió a sacudir a una de sus figuras más emblemáticas.