Embed

La selección iraní no cantó el himno mientras los hinchas en las tribunas silbaban. Fue la manera de protestar por la situación de las mujeres en su país. La joven Mahsa Amini, murió el pasado 16 de septiembre, luego de haber sido arrestada por la policía por no "llevar el velo islámico de la manera adecuada". El episodio desató un clima de conmoción social, marchas y protestas contra el gobierno que todavía se mantiene.

jugadores en silencio mientras se ejecuta el himno de Irán.jpg Loa jugadores de Irán no cantaron el himno de su país como señal de protesta por la crisis social tras el asesinato de Mahsa Amini (Foto: Gentileza The Score)

El himno de Irán con jugadores en silencio y abucheo en el estadio

Los titulares que salieron a la cancha para enfrentar a Inglaterra en el debut mundialista sorprendieron a todos. Cuando llegó el momento de la ejecución de los himnos, todos se quedaron en silencio. No cantaron en señal de protesta contra el gobierno iraní. De fondo, se escuchaban los gritos, silbidos y abucheos de los hinchas de ese país presente en el estadio "Khalifa International".

El día anterior, en una conferencia de prensa, el defensor Ehsan Hajsafi se manifestó sobre el clima de conmoción que se vive en Irán: “Tenemos que aceptar que las condiciones en nuestro país no son correctas y que nuestro pueblo no está contento. Estamos aquí, pero eso no significa que no debamos ser su voz. Espero que las condiciones cambien según las expectativas de la gente”, dijo aunque no hizo ninguna mención específica a Amini o a las protestas.

hinchas de iran.jpg Los hinchas en las tribunas abuchean mientras suena el himno de Irán (Foto: gentileza Hindustan Times)

Carteles por la libertad de las mujeres en Irán

La televisión también mostró algo que dio la vuelta al mundo. Imágenes en las que se veían a iraníes portando carteles de protesta. Se leía claramente las consignas sobre la libertad y la protección de la vida de las mujeres en Irán.

Toda una manifestación de protesta que comenzó con los jugadores sobre el campo de juego y se prolongó con los hinchas presentes en el estadio mundialista en Qatar.

Desde el asesinato de Mahsa Amini, se produjeron por lo menos 800 muertos y más de 15.000 detenidos entre los manifestantes por los derechos de las mujeres en Irán.