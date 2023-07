Murió Sinéad O'Connor: el día que rompió una foto de Juan Pablo II para reclamar por los abusos sexuales de la Iglesia

Uno de los momentos más importantes que protagonizó, recordado por todo el mundo, fue cuando en 1992 hizo pedazos una fotografía del papa Juan Pablo II en Saturday Night Live, condenando la pedofilia en la Iglesia Católica

Embed

Una vida marcada por el talento y la controversia

Nacida en Dublín en 1966, la cantante estuvo desde muy joven ligada a la escena musical de la capital irlandesa, no en vano desde sus inicios a finales de los 80 protagonizó una enemistad con los ya por entonces famosos U2. Un conflicto que terminaría resolviéndose con los años.

En 1983, su padre la envió a una exclusiva escuela en Waterford, donde gracias a la ayuda de su profesor de lengua irlandesa, grabó cuatro canciones, dos de ellas composiciones propias, que más tarde aparecerían en su primer álbum. Al año siguiente formó parte de una banda. En 1985 falleció su madre en un accidente automovilístico, lo que significó una gran tragedia para ella a pesar de la mala relación que tenían. En muchas oportunidades, la cantante denunció el maltrato de su mamá.

'The Lion and the Cobra' fue su primer álbum, lanzado en 1987 cuando O'Connor apenas tenía 21 años. Impresionó por la calidad de su voz, aunque el mundo sería consciente de su fuerza tres años después, cuando su interpretación del 'Nothing Compares 2 U' de Prince se convirtió en uno de los mayores éxitos que se recuerdan y que aún a día de hoy se asocia a la cantante.

Durante toda la década de los 90 y a principios del nuevo milenio, O'Connor siguió grabando álbumes explorando diferentes estilos musicales con buena acogida por parte de la crítica pese a los giros de guion.

Sin embargo, a medida que en el estudio conseguía calmar sus fantasmas, su vida personal se iba descomponiendo cuando la música dejaba de sonar.