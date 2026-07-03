"No te rindas": la mamá de Lucas Gamez reveló por qué cree que está vivo

Los padres prácticamente instalaron un campamento improvisado frente a la zona del desastre. Allí pasan los días y las noches, durmiendo como pueden, con la única intención de estar presentes cuando aparezca cualquier novedad relacionada con Lucas.

Según relató Blanca durante una entrevista televisiva, las comodidades dejaron de tener importancia desde el momento del derrumbe. Explicó que muchas noches descansan dentro del automóvil familiar y, cuando eso no es posible, utilizan una colchoneta apoyada directamente sobre el suelo.

También contó que llevó algunas pertenencias básicas para poder permanecer allí el tiempo que sea necesario y que, cuando encuentra una oportunidad, se acerca hasta la playa para asearse antes de regresar inmediatamente al operativo.

La rutina diaria de la familia gira completamente alrededor de la búsqueda. Cada sonido de una máquina, cada movimiento de los brigadistas y cada nueva maniobra alimentan la ilusión de que Lucas pueda ser encontrado.

Pero además de esperar, Blanca y Marcos decidieron involucrarse activamente en todo aquello que pudiera colaborar con el trabajo de los equipos de emergencia. Ayudan en tareas logísticas, acompañan a otras familias que atraviesan la misma incertidumbre y procuran sostener un clima de esperanza entre quienes permanecen alrededor del edificio derrumbado.

Para Blanca, mantener una actitud positiva es una forma de seguir conectada con su hijo. Está convencida de que Lucas necesita sentir que su familia nunca dejó de buscarlo.

Por esa razón, todos los días dedica varios momentos a rezar y hablarle, convencida de que sus palabras pueden llegar hasta donde él se encuentra.

La mujer explicó que suele acercarse lo máximo posible al perímetro habilitado por los especialistas para transmitirle fuerzas. En esos instantes le habla directamente, le promete que continuará buscándolo y le pide que resista mientras los rescatistas avanzan entre los restos del edificio.

La fe se transformó en uno de los pilares que sostiene a la familia durante esta interminable espera. Las oraciones se repiten constantemente y son compartidas por otras personas que también permanecen cerca del lugar acompañando el operativo.

Uno de los momentos más impactantes vividos por Blanca ocurrió cuando solicitó autorización para ingresar al área de los escombros.

Su objetivo era simple, aunque profundamente emotivo: quería que Lucas pudiera escuchar su voz.

Luego de recibir las medidas de seguridad correspondientes, ingresó utilizando casco protector y caminó entre los restos del edificio acompañada por integrantes del operativo.

Allí comenzó a gritar el nombre de su hijo una y otra vez.

Con la voz quebrada, le repetía que tanto ella como su padre seguían allí esperándolo, que no debía rendirse y que todos estaban trabajando para sacarlo con vida.

Ese episodio quedó grabado como uno de los más conmovedores desde que comenzó la tragedia y refleja la determinación con la que la familia enfrenta cada jornada.

Mientras tanto, el operativo de rescate continúa adaptándose a las condiciones extremadamente complejas que presenta la estructura colapsada.

En las últimas horas, la responsabilidad principal de la búsqueda quedó en manos de un grupo internacional de especialistas integrado por rescatistas argentinos.

El contingente está conformado por militares, bomberos de la provincia de Buenos Aires, efectivos de la Policía Federal Argentina y expertos pertenecientes al Sistema Nacional de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR), quienes cuentan con amplia experiencia en intervenciones posteriores a terremotos y derrumbes de gran magnitud.

Su llegada representó un nuevo impulso para las tareas de rescate, incorporando tecnología y procedimientos específicos para este tipo de emergencias.

Los especialistas trabajan con extrema precisión para evitar que cualquier movimiento brusco provoque nuevos desprendimientos.

Actualmente concentran sus esfuerzos en retirar cuidadosamente dos enormes losas de hormigón que bloquean el acceso hacia una zona considerada de especial interés.

Cada fragmento es removido lentamente utilizando maquinaria pesada y herramientas manuales, un proceso que puede demandar varias horas para garantizar la seguridad tanto de los rescatistas como de posibles sobrevivientes.

Una vez despejado ese sector, el objetivo consiste en perforar determinados puntos de la estructura para introducir una sofisticada sonda infrarroja.

El dispositivo, facilitado por Estados Unidos, permite realizar un mapeo interno del área mediante sensores capaces de detectar diferencias de temperatura y posibles cavidades ocultas bajo toneladas de escombros.

La tecnología podría aportar información decisiva para orientar los próximos movimientos del operativo.

Mientras tanto, Blanca continúa acompañando a los brigadistas prácticamente durante todo el día.

En una de las noches recientes compartió mate, alfajores y momentos de oración con varios integrantes del equipo de rescate.

La escena reflejó el fuerte vínculo que fue construyéndose entre los especialistas y la familia del pequeño durante estos días de intensa búsqueda.

Además, muchas personas que se acercan hasta el lugar les entregan rosarios, biblias, estampitas y mensajes escritos con palabras de aliento.

Ese apoyo constante ayuda a sostener el ánimo de los padres, que reconocen sentirse acompañados por una enorme cantidad de personas tanto en Venezuela como en otros países.

Blanca asegura que, lejos de perder la esperanza con el paso del tiempo, cada amanecer fortalece aún más su convicción.

Aunque reconoce que los días transcurridos representan un enorme desafío para cualquier operativo de rescate, insiste en que existe algo que no puede explicar racionalmente.

Afirma que siente dentro de sí una certeza muy profunda de que Lucas sigue con vida.

Para ella, ese presentimiento nace del vínculo que construyó con su hijo desde su nacimiento y de las características particulares del pequeño, a quien describe como un niño fuerte, especial y lleno de energía.

Sus declaraciones conmovieron a miles de personas que siguen minuto a minuto la evolución del operativo a través de redes sociales y medios de comunicación.

En paralelo, las investigaciones técnicas también fueron modificando algunas de las hipótesis iniciales.

Durante los primeros días, gran parte de los esfuerzos se concentró en revisar el departamento donde Lucas se encontraba junto a sus tíos y las áreas inmediatamente inferiores.

Sin embargo, luego de numerosas inspecciones, los especialistas descartaron que el niño permanezca en esos sectores específicos.

Ese resultado obligó a replantear la estrategia y ampliar el radio de búsqueda hacia niveles más profundos de la estructura.

Actualmente, una de las teorías con mayor respaldo entre los expertos sostiene que el colapso del edificio pudo haber generado un denominado "triángulo de vida", una cavidad formada accidentalmente por el modo en que cayeron las losas y columnas.

Estas cámaras de aire, aunque poco frecuentes, pueden convertirse en espacios donde algunas personas logran sobrevivir durante varios días si las condiciones son favorables.

Precisamente por esa posibilidad, cada movimiento realizado por los brigadistas se desarrolla con máxima cautela.

Las capas de escombros son retiradas lentamente para preservar cualquier hueco existente y evitar que el peso del material provoque un colapso adicional.

Los equipos alternan maquinaria pesada con herramientas manuales y sensores especializados para minimizar riesgos.

Cada centímetro avanzado representa horas de trabajo y un enorme esfuerzo físico para quienes participan del operativo.

Mientras el tiempo continúa avanzando, la familia de Lucas mantiene intacta la esperanza de volver a abrazarlo.

Frente al edificio derrumbado, Blanca y Marcos siguen aguardando noticias con la mirada fija en los rescatistas, convencidos de que la búsqueda aún no terminó.

Su historia se convirtió en uno de los rostros más conmovedores de la tragedia que golpeó a Venezuela y movilizó a especialistas de distintos países.

Por ahora, el silencio de los escombros sigue dominando la escena, pero tanto la familia como quienes integran el operativo coinciden en un mismo objetivo: continuar trabajando hasta agotar todas las posibilidades para encontrar a Lucas Gámez. La esperanza, alimentada por la fe, la tecnología y el esfuerzo ininterrumpido de los rescatistas, permanece viva mientras cada nueva maniobra busca abrirse paso entre los restos del edificio.