Mundial 2026: el once de la Selección que prepara Scaloni para el partido contra Cabo Verde

Emiliano "Dibu" Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina o Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Thiago Almada.

La única incógnita pasa por el sector izquierdo de la defensa. Durante la conferencia de prensa previa al partido, el entrenador reconoció que mantiene una duda en ese puesto, aunque no dio mayores precisiones.

Todo indica que la decisión pasa entre Facundo Medina, quien fue titular en los primeros encuentros del Mundial y dejó una buena imagen, y Nicolás Tagliafico, que ya se encuentra recuperado de las molestias físicas con las que llegó al torneo.

En el cuerpo técnico consideran que la decisión ya está tomada, aunque el anuncio oficial recién se conocerá cuando se entregue la planilla del partido.

Lionel Messi en el último entrenamiento de la Selección argentina. (Foto: Reuters)

Un rival que llega invicto

Aunque Argentina parte como favorita, en el plantel nacional insisten en que no habrá margen para la relajación.

Cabo Verde fue una de las sorpresas de la fase de grupos y alcanzó esta instancia sin conocer la derrota. El seleccionado africano empató sus tres encuentros y consiguió la clasificación gracias a los criterios de desempate.

Ese rendimiento convirtió al equipo dirigido por Bubista en uno de los rivales más incómodos para esta instancia del certamen.

"Los partidos hay que jugarlos", es una frase que se repite puertas adentro de la concentración argentina, donde saben que en un Mundial cualquier exceso de confianza puede resultar determinante.

Argentina ya mira el cuadro

Último entrenamiento de la Selección argentina antes de enfrentar a Cabo Verde en el Mundial 2026. (Foto: Reuters)

Mientras prepara su compromiso frente a Cabo Verde, la Selección también sigue de cerca el desarrollo del resto de la llave.

Antes del encuentro del conjunto de Scaloni se disputará el cruce entre Egipto y Australia, del que saldrá el eventual rival argentino en los octavos de final si logra avanzar. Sin embargo, en el cuerpo técnico remarcan que el único objetivo inmediato es superar la primera eliminatoria.