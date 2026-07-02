La mamá de Lucas Gámez entró al edificio donde buscan al nene argentino y le gritó un emotivo mensaje

A Lucas lo buscaban equipos rescatistas de El Salvador y de Jordania. Se le sumaron brigadistas argentinos al enterarse de la delicada situación del niño Lucas.

Emocionado mensaje al pequeño Lucas: "Estoy aquí, no te rindas"

Blanca, la madre del niño argentino no se despega de los grupos de rescate que trabajan en una pequeña "ventana" que el edifcio colapsado permite mantener el optimismo. Aunque el tercer piso en el que vivía el tío de Lucas no existe más, los rescatistas dicen que se formó una suerte de campana o hueco bien sellado que resiste a la catástrofe. En esa especie de "cámara", los que colaboran las 24 horas creen que puede haber varias personas con vida, pese al tiempo transcurrido. Entre ellos, el nene de 8 años, Lucas.

Por eso su madre, que duerme en un auto con su padre, junto a los escombros, se acercó a esa cámara y le envió ese mensaje de fe, que resista: "Lo vamos a sacar".

Ese es el mensaje que se repiten los padres a sí mismos y están convencidos que le llega - entre los escombros - a su hijo. Blanca contó que el departamento y el piso en donde estaba Lucas ya no existe. Pero se formó esa cámara que permite creer que están allí con vida. Lucas y la tía de su madre.

El niño Lucas Gámez y los rescatistas que trabajan en una "cámara" que se formó tras la demolición. Sus padres creen que el niño argentino puede estar allí con vida. (Foto: Captura de TV)

"Es estar acá, mi familia me trae ropa. Estamos abocados a encontrar a Lucas", repite su madre. Los rescatistas de tres países siguen noche y día con esta tarea. Son de la Argentina, de Jordania y El Salvador.

Todos, unidos por Lucas. Como dice su mamá: "Estoy entregada a la fe, a la esperanza y a que Lucas va a estar con vida".