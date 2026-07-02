¿Qué se hizo? El nuevo rostro de Agustina Gandolfo, a los 30 años, que desató una guerra de comentarios

Lo cierto es que Agustina Gandolfo hace tiempo construyó una identidad propia mucho más allá de ser la pareja de uno de los máximos referentes de la Scaloneta. Nacida el 6 de noviembre de 1994 en Mendoza, comenzó trabajando en una empresa familiar mientras estudiaba Economía, carrera que dejó antes de graduarse para enfocarse en otros proyectos personales.

Con el paso de los años desarrolló un fuerte perfil emprendedor. Actualmente administra Italiano Coraje, un restaurante ubicado en Milán, ciudad donde vive junto a Lautaro Martínez y sus dos hijos, Nina y Theo. Además, estudia Nutrición de manera virtual y comparte permanentemente en sus redes sociales rutinas de entrenamiento, recetas saludables y consejos vinculados al bienestar físico.

Su estilo de vida fitness también forma parte de la imagen que proyecta. Entrenamientos diarios, alimentación saludable y una presencia muy cuidada la convirtieron en una de las influencers argentinas más seguidas en Italia.

Sin embargo, esta vez nada de eso fue lo que captó la atención. Su rostro fue el verdadero protagonista del video, generando una catarata de opiniones enfrentadas.

Mientras algunos celebraban que se vea "espectacular" y defendían su derecho a realizarse los tratamientos que desee, otros lamentaban que "perdiera la naturalidad" y cuestionaban la presión estética que, según ellos, enfrentan muchas mujeres vinculadas al mundo del fútbol.