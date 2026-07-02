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¿Qué se hizo? El nuevo rostro de Agustina Gandolfo, a los 30 años, que desató una guerra de comentarios

Apareció en la tribuna y explotaron las redes: el cambio de Agustina Gandolfo a los 30 años que generó polémica. Enterate.

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¿Qué se hizo? El nuevo rostro de Agustina Gandolfo, a los 30 años, que desató una guerra de comentarios

Mientras Lautaro Martínez volvía a ser protagonista con la camiseta de la Selección Argentina en el Mundial, otra figura terminó robándose buena parte de la conversación en las redes sociales. Agustina Gandolfo, su pareja desde hace ocho años, apareció alentando desde la tribuna y bastaron apenas unos segundos para que el video se volviera viral por un motivo inesperado: muchos aseguraron que no lograban reconocerla por los cambios en su apariencia.

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La empresaria e influencer mendocina, de 30 años, quedó en el centro de un intenso debate. Lejos de hablar del partido, miles de usuarios comenzaron a opinar sobre su imagen actual. Algunos destacaron que luce "más linda que nunca", mientras que otros consideraron que los retoques estéticos modificaron demasiado sus rasgos.

Los comentarios no tardaron en multiplicarse y la discusión escaló rápidamente. Entre los mensajes más repetidos apareció uno que resumió el tono de la polémica: "No hay gente fea, solo pobre", en referencia a los tratamientos estéticos a los que muchas figuras públicas acceden.

Otros usuarios señalaron que la esposa del delantero del Inter de Milán vive desde hace años en Italia, un país donde la medicina estética y los tratamientos de rejuvenecimiento tienen una enorme difusión, y atribuyeron a eso el cambio que percibieron en su rostro.

Lo cierto es que Agustina Gandolfo hace tiempo construyó una identidad propia mucho más allá de ser la pareja de uno de los máximos referentes de la Scaloneta. Nacida el 6 de noviembre de 1994 en Mendoza, comenzó trabajando en una empresa familiar mientras estudiaba Economía, carrera que dejó antes de graduarse para enfocarse en otros proyectos personales.

Con el paso de los años desarrolló un fuerte perfil emprendedor. Actualmente administra Italiano Coraje, un restaurante ubicado en Milán, ciudad donde vive junto a Lautaro Martínez y sus dos hijos, Nina y Theo. Además, estudia Nutrición de manera virtual y comparte permanentemente en sus redes sociales rutinas de entrenamiento, recetas saludables y consejos vinculados al bienestar físico.

Su estilo de vida fitness también forma parte de la imagen que proyecta. Entrenamientos diarios, alimentación saludable y una presencia muy cuidada la convirtieron en una de las influencers argentinas más seguidas en Italia.

Sin embargo, esta vez nada de eso fue lo que captó la atención. Su rostro fue el verdadero protagonista del video, generando una catarata de opiniones enfrentadas.

Mientras algunos celebraban que se vea "espectacular" y defendían su derecho a realizarse los tratamientos que desee, otros lamentaban que "perdiera la naturalidad" y cuestionaban la presión estética que, según ellos, enfrentan muchas mujeres vinculadas al mundo del fútbol.

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