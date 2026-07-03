Quién es el novio de Esperanza, la hija de Luciano Castro y Sabrina Rojas, y cuál es la postura de sus padres

Luego, ante la consulta sobre si su hija ya participa de salidas como las matinés, Sabrina respondió con franqueza: “Esperanza tiene 13 años pero se auto percibe de 16, y está con el tema de la matiné pero por supuesto que no va porque considero que es muy chiquita todavía. Las ganas las tiene y ya está noviando, pero como pueden noviar dos niños de 13 años”.

“Ya me dijo: ‘Tengo novio’ y yo la acompaño. Siempre hay límites y a mí me gusta que mis hijos me cuenten qué hacen, qué viven y qué sienten. De todos modos, me impacta cuando me dice: ‘Me gusta un chico’, y el corazón se me estruja pero al mismo tiempo tengo que fingir naturalidad porque necesito que mi hija confíe. Si ella ve que me asusto, va a decir: ‘Ah no, pero no le voy a contar más’. Entonces trato siempre de preguntarle cómo le va, si él es bueno y trato de hablarle pero con naturalidad para que ella siempre pueda tener ganas de contarme algo”.

Finalmente, al ser consultada sobre el entorno del joven, aclaró: “No compañerito del cole pero es un amigo del barrio. Conozco a su familia y divino, pero trato siempre de contenerla y acompañarla. Esperanza se autopercibe de 16, pero a la matiné todavía no porque tiene 13 y es chica. ‘Si te gusta un chico tiene que ser de tu edad, como mucho 14 pero más no’, le explico. Trato de retrasarle todas esas ganas que tienen las niñas hoy para que no queme etapas, pero tampoco obligarla a ser alguien que no es”.

Cuántos años estuvieron casados Sabrina Rojas y Luciano Castro

Sabrina Rojas y Luciano Castro formaron durante más de una década una de las parejas más expuestas del espectáculo argentino. Se casaron en 2010 y, tras un extenso vínculo con idas y vueltas, anunciaron su separación definitiva en 2021, cerrando así un matrimonio de 11 años que estuvo constantemente bajo el foco mediático.

La relación entre ambos comenzó dentro del ambiente artístico y, con el paso del tiempo, se consolidó como una de las más seguidas por la prensa de espectáculos. La popularidad de ambos y su presencia en la televisión hicieron que su vida privada quedara en el centro de la escena casi desde el inicio. Con el tiempo, además, formaron una familia y fueron padres de Esperanza y Fausto, lo que intensificó aún más la atención sobre su intimidad.

Sin embargo, no todo fue estabilidad. La pareja atravesó distintos momentos de fuerte exposición pública, con episodios que generaron gran repercusión mediática. Entre ellos se destacaron filtraciones de material íntimo vinculado a Luciano Castro en 2019, además de rumores de infidelidades y debates públicos sobre los límites entre la vida privada y la exposición en redes y medios de comunicación. Estos episodios fueron marcando distintos puntos de tensión dentro del vínculo.

Con el correr de los años, las versiones de crisis se volvieron cada vez más frecuentes y alimentaron la expectativa sobre una posible ruptura definitiva. Finalmente, la separación llegó en 2021, en un contexto atravesado por conflictos acumulados y desgaste en la relación.

En ese marco, Sabrina Rojas llegó a describir el final del matrimonio en entrevistas posteriores como un proceso doloroso, atravesado por sentimientos de soledad en distintos tramos de la relación. También habló de situaciones que la impactaron emocionalmente y de una ruptura que tuvo implicancias tanto personales como legales, reflejando la complejidad del cierre de una historia que había estado durante años bajo la mirada pública.

Tras la separación, ambos continuaron con sus carreras en los medios. Sabrina se volcó a la conducción y a programas de entretenimiento, donde en varias oportunidades hizo referencia a su experiencia personal, mientras que Luciano siguió desarrollando su trayectoria como actor.