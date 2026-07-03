La noche de terror que vivió Georgina Barbarossa con su hijo Tomás: "Fue horrible"

"Fue horrible. Me llamaron a las 3 de la mañana y yo nunca apago el teléfono, veo teléfono desconocido que nunca atiendo pero digo puede ser un hospital o comisaría y atendí”, comenzó la animadora.

“Hola mami, habla Tomi, me acaban de asaltar en mi casa”, contó que le dijeron del otro lado del teléfono, a lo que ella explicó qué sintió al instante.

“Automáticamente me di cuenta que no era la voz de mi hijo, era un chico lloriqueando, tuve esa lucidez porque ya era hora Rivotril. Especulan a esa hora porque saben que estamos todos durmiendo", comentó desactivando el intento por ser engañada.

"Lo que me preocupa es que tienen mi teléfono y que saben y especulan con tu hijo. Todo el mundo sabe que tengo dos hijos que se llaman Juan y Tomás”, explicó Barbarossa sobre la preocupación que siente ya que esas personas cuentan con datos de su entorno.

No obstante, remarcó la descarga que sintió al enfrentar a los delincuentes: "Fue una cosa tan fabulosa que es irreproducible todo lo que dije. Le agradezco a Diosito por lo que le dije, lo mandé a la recalcada de su madre, hice catarsis con los insultos y gritos y me di media vuelta y seguí durmiendo".

La profunda reflexión de Georgina Barbarossa sobre los delitos en la Argentina

"Era un número desconocido probablemente sea de las cárceles", analizó Georgina Barbarossa sobre la dramática situación que le tocó vivir ante ese intento de estafa y aclaró que hará la denuncia correspondiente ante la policía.

Y remarcó al respecto: “Hay que modificar muchas cosas: la ley procesal penal hay que cambiarla y un montón de cosas desde la cárcel, es un tema muy largo"

"La perpetua son 35 años nada más y eso a los violadores no les sirve porque los sacas y hay miles de casos porque el juez que sacó a los asesinos de mi marido por buena conducta, largó a un violador que salió y siguió violando y matando. Hay gente que tiene que estar de por vida en la cárcel", cuestionó la conductora sobre las condenas vigentes en el código penal actual.