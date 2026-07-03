"Laboratorios mediáticos": en plena crisis por los terremotos, el gobierno interino de Venezuela atacó al periodismo

Basta escuchar los informes de cualquier periodista internacional, como a la corresponsal de A24 para comprobar el "desfasaje" entre la información "oficial" y la realidad.

Los rescatistas entre las ruinas. Uno de los motivos por los que Delcy Rodríguez se peleó con la prensa internacional. (Foto: Reuters)

El periodismo, algo peor que los terremotos para Delcy Rodríguez

La prensa extranjera puso contra las cuerdas a Delcy Rodríguez y la obligó a responder por las elecciones, los presos políticos y la relación con EE.UU. Claro que a la presidenta "a cargo", lo que más le molestó fue que le preguntaran por las demoras y fallas en enviar ayuda, especialmente a La Guaira.

Desde que "sobrevivió" al momento en que Nicolás Maduro fue capturado y desalojado del poder por tropas de élite de Donald Trump, este debió haber sido uno de los momentos más incómodos desde que asumió el poder. Durante una conferencia de prensa con corresponsales internacionales en Caracas, fue sometida a una batería de preguntas sobre la situación política del país, el futuro de las elecciones, las denuncias por violaciones a los derechos humanos. Además de ser un régimen sostenido por la Casa Blanca.

Lejos de una presentación controlada, la funcionaria tuvo que responder consultas de periodistas de distintos medios extranjeros, quienes insistieron sobre la falta de un cronograma electoral definitivo, el estado de los presos políticos y las garantías para la oposición.

Pero el momento clave fue cuando se le recriminó por la mala respuesta ante la peor tragedia en 100 años en Venezuela. Fue entonces que cambió. Rodríguez acusó a parte de la prensa internacional de integrar un "laboratorio mediático" destinado a desacreditar al gobierno venezolano y aseguró que existe una campaña para instalar una imagen negativa del país.

Además del terremoto, otras preguntas inquietaron a Delcy Rodríguez

Uno de los ejes del intercambio giró en torno a la convocatoria de elecciones presidenciales. La mandataria evitó dar fechas concretas y sostuvo que el proceso responderá al marco constitucional y a las decisiones de las instituciones venezolanas. También defendió las medidas adoptadas desde que quedó al frente del Ejecutivo tras la captura de Nicolás Maduro, al afirmar que su administración busca preservar la estabilidad política y económica del país.

Las preguntas también apuntaron a las denuncias de organizaciones internacionales sobre la situación de los derechos humanos y las detenciones de dirigentes opositores. Rodríguez rechazó esas acusaciones y afirmó que Venezuela es víctima de una campaña de desinformación impulsada desde el exterior. Según sostuvo, muchas de las críticas responden a intereses políticos y no reflejan la realidad del país. Rodríguez tiene incluso el apoyo de Donald Trump, quien no ve con buenos ojos el intento de María Corina Machado para regresar a su país ante la crisis. "Es oportunista", dijo el ocupante de la Casa Blanca.

Otro momento de tensión se produjo cuando fue consultada sobre la relación con Washington. La dirigente evitó profundizar en las negociaciones abiertas con la administración estadounidense y reiteró que cualquier diálogo deberá desarrollarse "sobre la base del respeto mutuo y la soberanía nacional". También insistió en que el gobierno venezolano no aceptará presiones externas para definir su política interna.

Delcy Rodríguez en la rueda de prensa, enojada con la prensa. (foto: Reuters)

Rescate con fallas o "laboratorios mediáticos"

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, rompió el silencio ante la prensa internacional y rechazó las críticas por la actuación de su gobierno durante las primeras horas de la emergencia. La funcionaria sostuvo que el despliegue de rescate fue "inmediato" y responsabilizó a los que calificó como "laboratorios mediáticos" de generar confusión y agravar el caos en la zona del desastre.

Rodríguez afirmó que los equipos de rescate comenzaron a operar apenas tres horas después de los sismos y aseguró que se activó un Estado Mayor de emergencia para coordinar la asistencia. Según explicó, las dificultades para llegar a algunas de las localidades más afectadas se debieron al colapso de rutas y accesos, además del intenso tránsito de personas que intentaban ingresar por sus propios medios a las zonas destruidas.

La mandataria también defendió la decisión de militarizar sectores de La Guaira y restringir el acceso vehicular, al considerar que esas medidas permitieron facilitar el trabajo de los rescatistas. En ese contexto, negó que las Fuerzas Armadas hayan tenido una participación tardía y aseguró que colaboraron desde el comienzo en las tareas de búsqueda, asistencia logística y distribución de ayuda humanitaria.

Consultada sobre las denuncias por morgues desbordadas y entierros improvisados, Rodríguez rechazó esas versiones y afirmó que cada víctima está siendo identificada mediante procedimientos forenses antes de su sepultura. También insistió en que no existen fosas comunes y que el Gobierno mantiene un protocolo para preservar la identificación de los fallecidos.

El balance oficial actualizado eleva la tragedia a 2.595 muertos y más de 12.400 heridos, mientras continúan las tareas de rescate y recuperación entre los escombros. Las autoridades venezolanas estiman que la reconstrucción demandará miles de millones de dólares y ya iniciaron gestiones con organismos internacionales para obtener financiamiento destinado a la recuperación de las zonas devastadas. El gobierno de Delcy Rodríguez, por sí solo, es incapaz. Aunque desaparezcan los "laboratorios mediáticos".