Pornografía online: la puerta de entrada del diablo

Al hablar ante quienes se preparan para ser sacerdotes, les recomendó que “tengan cuidado” con la oferta de este “vicio” que se ofrece o consigue por internet. “Es un vicio que tiene mucha gente, muchos laicos, muchas laicas, y también sacerdotes y monjas”, puntualizó el papa. Enseguida hizo un comentario para marcar diferentes niveles del mismo problema: “El diablo se mete de esa manera. Y no me refiero solo a la pornografía delictiva como la que involucra el abuso de niños, eso ya es degeneración, sino a la pornografía que es un poco ‘normal’".

Francisco les dijo a los futuros sacerdotes: "El corazón puro, el que recibe a Jesús cada día, no puede recibir esta pornografía". Por eso, primero les pidió que no usen sus celulares para consumir ese tipo de pornografía, pero de lo contrario, "si no pueden borrarlo defiéndanse bien para no entrar en esto. Debilita el alma", les recordó.

El papa pidió disculpas por ocuparse de ese tema, pero señaló que su mensaje está justificado porque es un tema que afecta a sacerdotes, seminaristas, monjas y por eso es importante.

Ya en el pasado mes de julio, el jefe de la Iglesia Católica había dicho que la pornografía es un flagelo que "está en todos lados" y la calificó como un atentado permanente contra la dignidad del hombre y la mujer.

el papa ante seminaristas.jpg El papa Francisco, habla en Roma ante los seminaristas sobre el peligro de la pornografía online. (Foto: Gentileza Vatican News)

Francisco: "Acaricien a los niños, sin miedo a las acusaciones"

Con esa frase, el papa retomó un tema recurrente en su misión pastoral: la pederastia. Les pidió a los seminaristas que no tengan miedo de acariciar a los niños y también a los ancianos. Francisco los exhortó a no tener miedo de posibles acusaciones de pederastia. La verdadera intención de ese gesto es "llevar caricias a quienes lo necesitan".