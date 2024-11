Pelea "oculta" en el G20: el presidente de Colombia denunció que el gobierno de Milei escondió un video

Embed

Petro dijo que esgrimió una abierta oposición a lo que se desprende del pensamiento de Javier Milei: "Un pensamiento anacrónico de creer que el progreso del ser humano parte de una competencia de individuos que como átomos aislados tratan de ponerle zancadilla al otro para poder progresar", señaló el colombiano.

Petro vs. Milei, pelea en Río de janeiro

Los presidentes de la Argentina y de Colombia deben ser los de peor relación personal - más allá del caso de Maduro - en la región. Milei, con su aversión por todo lo que tenga que ver con el socalismo o comunismo, dijo una vez a la CNN: "Mucho no se puede esperar de alguien que fue un asesino terrorista, comunista".

La respuesta en ese momento fue casi la ruptura de relaciones diplomáticas, pero la entonces canciller argentina, Diana Mondino, evitó que la sangre llegara al río.

De todas maneras, Petro no pierde oportunidad de llamar al mandatario argentino como el modelo del nuevo fascismo en el mundo y volvió a hacerlo en declaraciones al llegar a la cumbre de Río.

Pero en el turno de las intervenciones de cada jefe de estado en las deliberaciones del G20, Petro hizo unas críticas al mensaje de Milei. También las retomó en su propia intervención. El eje del problema es la radical diferencia que ambos tienen sobre como buscar la mejor calidad de vida de los ciudadanos y el progreso de las sociedades. Milei cree en el mercado y la libertad económica. Para Petro, es todo lo contrario. "Yo publiqué mi intervención con este precepto económico y político y es que la humanidad solo avanza ayudándose a sí misma", dijo el mandatario de Colombia.

"Y así es entre las naciones y entonces se matan creyendo que eso es el progreso", completó el pensamiento Gustavo Petro, dirigido al presidente argentino.

lula petro y milei.jpg

"Argentina ocultó los videos", dijo Gustavo Petro

En su declaración a su regreso a Bogotá, Petro marcó algo curioso. Dijo que la delegación argentina ocultó el momento de la intervención de Milei para que no se viera algo que no le gusto ( en referencia al altercado con Petro). Sin embargo, el mandatario también precisó que eso no se pudo ver "en la televisión mundial y colombiana". Algo llamativo, porque de sus palabras, se desprende que de la participación de cada jefe de estado, no queda más registro que el que se lleva cada delegación. Pero eso es una copia, el original está guardado y además, la sala de deliberaciones estaba colmada y nadie comentó ni hizo trascender un incidente semejante.

lula y los saludos a petro y milei.jpg Lula, más cercano en su saludo con Gustavo Petro que la fría distancia con Javier Milei en Río de Janeiro. (foto: A24.com)

En otras cumbres, se vieron roces de todo tipo. El más recordado, es el "por qué no te callas" del Rey Juan Carlos de España a Hugo Chávez, por sus interrupciones al mensaje del primer ministro Rodríguez Zapatero.

Petro también se adjudicó otro hecho - que por el momento es incomprobable porque de nuevo, no está el registro de la imágen y el sonido - a la hora de las ponencias. A la hora de saludar los discursos de cada jefe de estado, Petro dijo: "Le gané a Milei en el 'apalusómetro' de las delegaciones.