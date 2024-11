Milei y su primer G-20: las negociaciones con el FMI y la relación pendular entre Trump y Xi Jinping

La noticia se conoció en la primera jornada de la cumbre en un clima de incertidumbre, en la previa a los discursos de todos los presidentes. El discurso de Milei en la sesión plenaria del G-20 se espera para este martes a las 15 horas.

Milei adhirió, por un lado, a la propuesta de Lula para conformar una Alianza Global contra el Hambre, pero rechazaría los puntos relacionados con políticas globales contra el cambio climático y la imposición de un impuesto a los ricos como medidas para paliar la desigualdad social en los países, en un fino equilibrio de su postura antisocialista, pero que apuesta a un alineamiento total a los Estados Unidos e imponerse como el socio estratégico del futuro presidente Donald Trump en la región, defendiendo las ideas libertarias, pero sin cortar relaciones con su principal competidor: China.

Milei participó durante toda la primera jornada del G-20, este lunes en Río de Janeiro, del Plenario de jefes de Estado, donde los mandatarios expusieron en distintas sesiones sobre temas como la lucha contra el hambre y la pobreza, y la reforma de las instituciones de gobernanza global, para culminar en un almuerzo de trabajo y compartir la tradicional foto de familia de la cumbre.

Milei habló antes del mediodía sobre el tema hambre y pobreza, y volvía a hablar por la tarde, pero los discursos no se transmitieron. Solo se vio primero el saludo de Lula a los mandatarios presentes

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/LulaOficial/status/1858558051789185396&partner=&hide_thread=false O mundo se reúne no Brasil para lançar uma Aliança Global contra a fome e a pobreza. Sabemos que um mundo sem fome é possível, necessário e urgente. #G20Brasil



Audiovisual/PR pic.twitter.com/miArYK9gJi — Lula (@LulaOficial) November 18, 2024

En medio de las sesiones del G-20, Milei mantuvo sus primeras reuniones bilaterales paralelas a la Cumbre que empezaron este lunes a la tarde con una reunión bilateral con el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga y culminó la jornada con una recepción para todos los jefes de Estado que participaron del encuentro, pero mostrando una distante relación con el anfitrión y a quien considera su principal rival regional, el presidente de Brasil, Lula Da Silva.

Las diferencias políticas e ideológicas entre los presidentes Milei y Lula da Silva no permitieron una reunión bilateral. Sin embargo, los ministros de Economía de ambos gobiernos firmaron un acuerdo de cooperación para que el gas de Vaca Muerta llegue a Brasil.

El ministro de Economía, Luis Caputo, y su par de Minas y Energía brasileño, Alexandre Silveira, firmaron el acuerdo, separando las relaciones económicas y comerciales de las diferencias políticas entre los Gobiernos, lo que abrió para ambos países

La agenda de Milei en la Cumbre del G-20 y la relación pendular con Estados Unidos y China

Javier Milei en su primera cumbre del G-20 de Brasil. Foto Presidencia.jpg

Milei tendrá las reuniones bilaterales más importantes este martes 19. La primera está prevista a las 10:20 horas con el Jefe de Estado de la República Popular China, Xi Jinping.

A las 11:30 Milei continua su agenda con su segundo encuentro cara a cara con la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva. Lo hará acompañado por el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo.

El martes a las 12, Milei se reunirá con el Primer Ministro de la India, Narendra Modi. La última reunión bilateral será a las 13 horas con el gerente general de la empresa italiana Enel, Flavio Cattaneo. A las 15 horas del martes partirá el vuelo que conducirá al presidente Milei de regreso a Buenos Aires.

Milei especula con un apoyo de Trump para un nuevo acuerdo con el FMI y desligarse del swap con China

Javier Milei participó de la primera jornada de debate de jefes de Estado del G-20, en Brasil. Foto Presidencia.jpg

Los elogios de Donald Trump para Javier Milei en su encuentro previo en la Conferencia Conservadora (CPAC) en Estados Unidos, y las sucesivas medidas para salir del cepo paulatinamente que viene anunciando el ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo, son parte de las variables que usa la Casa Rosada para alimentar especulaciones sobre una potencial ayuda de Estados Unidos en el directorio del FMI y así conseguir un nuevo desembolso de fondos frescos para el BCRA.

Esas especulaciones que salieron del triángulo de hierro de Milei explican el vuelco del presidente que pasó hace 1 año de anunciar en campaña electoral que nunca negociaría con China ni con ningún comunista, a gestionar su primera reunión bilateral en el G-20 con el presidente chino, Xi Jinping, horas después de mostrarse en una cumbre con Trump en Estados Unidos.

Esos cambios pragmáticos en la política exterior impactaron positivamente en la cotización de los bonos y la baja del riesgo país, según sostienen en el entorno de Milei.

"Podemos tener buenas relaciones con Estados Unidos y con China a la vez", dijo a A24.com una alta fuente de la Casa Rosada anticipando la cumbre de Milei con Xi Jinping, tras el encuentro car a cara con el presidente electo de Estados Unidos, que recién asumirá en el cargo el 20 de enero y por esa condición no participa del G-20. El que sí está es el actual presidente, Joe Biden.

milei-china (11).png Javier Milei criticó varias veces al gobierno "comunista" de China antes de imponerse en las elecciones a presidente de Argentina (Foto: archivo).

En ese clima de alineamiento total a los Estados Unidos, Milei se reúne este martes por primera vez, con el líder chino Xi Jinping, en el marco de la Cumbre de Líderes del G20 que se desarrolla en la ciudad de Río de Janeiro, Brasil, en un encuentro informal que fue confirmado por el vocero Manuel Adorni.

Milei viene de encontrarse en la Argentina con Emmanuel Macron, el presidente francés, y tendrá otro encuentro bilateral con Georgia Meloni, la canciller italiana.

El Presidente viene de tener un giro en la relación con China, al afirmar en una entrevista televisiva, después de 10 meses de relación congelada, que "China es un socio comercial muy interesante porque ellos no exigen nada. Lo único que piden es que no los molesten”.

Doce meses antes, un Milei en plena campaña señalaba: "No solo no voy a hacer negocios con China. No voy a hacer negocios con ningún comunista. Soy defensor de la libertad, la paz y la democracia. Los chinos no entran ahí, Putin no entra ahí".

La cancelación del swap con China implicaría una caída de las reservas internacionales netas del BCRA que debería ser compensada por otros capitales, y ahí en la comitiva que acompaña al presidente admiten que piensan en una virtual propuesta de la futura administración Trump, para reemplazar el financiamiento chino del BCRA.

Javier y Karina Milei con Donald Trump en la cumbre conservadora de la CPAC en Palm BEach, Estados Unidos. Foto Javier Milei X..jpeg

Cabe recordar que Milei acudió a la renovación del swap durante 2024, luego de esperar ayuda, sin respuesta concreta de la administración norteamericana de Joe Biden en el FMI, y en ese momento, China puso como condición que se cancelen u$s 5.000 millones el 2026 sin renovación.

Por lo que de confirmarse la ayuda de Trump para salir del swap, Milei deberá pagar los 5000 millones de dólares a China.

Los negociadores argentinos creen que, si logran que Estados Unidos confíe en una nueva propuesta ante el organismo, entonces existe una alta probabilidad de que el resto del Directorio del FMI, entre los que se encuentran Alemania y Japón, Francia, Italia y España, en orden de prioridades, se encolumnen con la administración estadounidense.