Perú declaró el estado de sitio y el caos afecta el partido de River por la Copa Libertadores

La protesta de los camioneros en Perú

El reclamo de ese sector clave de la economía comenzó el pasado 28 de marzo como respuesta al alza de los precios del combustible. Pero luego se sumaron otros gremios de trabajadores que agitaron el panorama social ya complejo en el Perú.

El hecho determinante para el "estado de sitio e inmovilización" decretado por el gobierno fueron los bloqueos a los accesos al puerto y a la capital del país. Hubo enfrentamientos graves con las fuerzas de seguridad. Se asegura que murieron 4 personas producto de la violencia.

Por eso Pedro Castillo, en la noche del lunes anunció la medida extrema avalada por el consejo de ministros.

transportistas bloquean calles.jpg Los camioneros bloquearon las calles de acceso al Callao y a Lima, la capital del país (Foto: Gentileza El Comercio)

Toque de queda e "inmovilización absoluta"

El decreto presidencial habla de la "inmovilización absoluta" en el radio de Lima a partir de las 2 de la mañana de este martes. La medida se extiende hasta las 24hs. por lo que nadie puede estar en las calles de la capital peruana. Salvo contadas excepciones:

Salud y servicios médicos

Los servicios de agua y saneamiento urbano

proveedores y generadores de Energía eléctrica, gas y combustibles

Telecomunicaciones y actividades conexas

Limpieza de residuos

Servicios funerarios

Transporte de carga y mercancías y actividades conexas

mensaje de Castillo.jpg Pedro Castillo anuncia el toque de queda y la "inmovilización total" por los hechos de violencia (Foto: Tv del Perú)

Pero no puede haber clases, la enorme mayoría de los trabajadores de servicios e industrias deben quedarse en sus casas. No puede haber reuniones sociales. Los centros comerciales deben esta cerrados. Así como los bancos o entidades financieras. El estado de sitio se agrava por la "inmovilización total". Es similar a los primeros confinamientos cuando el coronavirus golpeó fuertemente al Perú y no había vacunas.

presidenta del congreso.jpg Maricarmen Alva, la presidenta del Congreso peruano, rechaza el toque de queda dispuesto por el gobierno (Foto: Archivo)

Rebelión del Congreso

Hace menos de una semana, Pedro Castillo salió airoso de su segundo pedido de juicio político en solo 8 meses de gobierno. Pero el Congreso no le pierde pisada al presidente, que tiene un bloque de legisladores minoritarios. Ahora es directamente la presidenta del Congreso (unicameral), Maricarmen Alva, la que salió al cruce del decreto por el estado de sitio. En la práctica, la inmovilidad afecta a los empleados del poder Legislativo y a los propios diputados. En resumen: mientras dure el estado de sitio, el Congreso no puede sesionar.

violencia en peru.jpg la policía remueve neumáticos incendiados por los transportistas en Lima (Foto: gentileza "el Comercio")

“El presidente Castillo no puede impedir el funcionamiento del Congreso (Artículo. 117 de la Constitución)" fue el mensaje que envió la titular del Congreso por Twitter y ratificó que desconocerá la medida ya que el Poder Legislativo continuará con su agenda prevista para hoy martes de 5 abril.

También se manifestó en contra la Defensoría del Pueblo. La medida impuesta por el poder Ejecutivo es "inconstitucional" ya que no guarda relación con la magnitud de las protestas. Aunque por momentos fueron marcadamente violentas. Sin embargo, para el defensor del pueblo, el gobierno tiene otros elementos para atender los reclamos y no simplemente impedir que circulen por la calle para reclamar.

river 2022.jpg River tiene que viajar a Perú para debutar en la copa Libertadores, pero no se sabe si podrá hacerlo por el toque de queda del presidente Castillo (Foto: Archivo)

¿River Plate, afectado por el toque de queda?

El equipo de Gallardo debe presentarse en Lima para jugar contra el local Alianza Lima, este miércoles, por la Copa Libertadores de América. Pero su debut en el máximo torneo del continente está en duda por las medidas del gobierno.

Tras el anuncio del toque de queda, el partido de este martes, entre Sporting Cristal y Flamengo será reprogramado. El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Félix Chero ratificó que nadie puede movilizarse por las calles de Lima. Ni los jugadores, ni los hinchas pueden entonces ir al estadio a jugar su partido por la Libertadores.

Si no hay una morigeración en la medida, o no mejora la situación social, entonces lo más probable es que River no pueda presentarse a jugar en Lima.