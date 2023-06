Proponen una nueva luz en el semáforo: de qué color y para qué serviría

Por eso, la cuarta luz sería para regular sus movimientos controlados por computadora (o Inteligencia Artificial). Los demás automovilistas, deberían ver sus acciones e imitarlos: detenerse cuando así lo hagan y avanzar cuando los AV se pongan en marcha.

La nueva luz indicaría la presencia de los vehículos autónomos a quienes habría que seguir fielmente. El color elegido para agregar a los semáforos es el blanco.

Una nueva luz en los semáforos

Los investigadores de la Universidad de Carolina del Norte apuestan en depender para la seguridad del tránsito de la evolución de los "Vehículos Autónomos" (VA, por su sigla en inglés). Se basan en una estadística que dice que el 83% de los accidentes en calles, caminos, rutas o autopistas se producen por "errores humanos". Entonces, ¿para qué dejarle el control del volante a un ser humano?

Parece un razonamiento que no hace más que volver sobre el debate de hasta donde avanzará la Inteligencia artificial. Si esta idea avanza, puede que dentro de poco, no manejemos más un automóvil. Pero no por comodidad, sino porque ya no habrá licencias para conducir para el ser humano que es menos confiable que una máquina.

Pero volvamos al tema propuesto desde una Universidad. Según su plan, los AV pasarían a ser una especie de "guía o líder" para los autos guiados por humanos. Cuando un auto "inteligente" se detiene a nuestro lado en una esquina, ahí comienza la utilidad de la cuarta luz. ¿Para qué y de qué color?

carolina del norte cuarta luz en el semáforo.jpg El trabajo de la Universidad de Carolina del norte, en EE.UU. que propone agregar una luz blanca a los semáforos por los Vehículos autónomos. (Foto: U. de Carolina del Norte)

Una luz blanca en el camino

Desde Carolina del Norte proponen mantener las luces con sus colores y funciones tradicionales: "verde", paso; "amarillo" precaución y "rojo", detenerse.

Pero la cuarta luz será de color blanco y funcionará como señal de alerta para los humanos al volante. Cuando una luz blanca se encienda, el semáforo indicará que un vehículo autónomo se detuvo a nuestro lado. Entonces deberemos seguir su conducta.

Mientras el AV se quede detenido, nosotros también y sólo cuando arranque, cruce o doble, nosotros podremos en movimiento a lo que todavía será nuestro auto.

Los responsables de la idea la explican de esta manera. Como los vehículos autónomos toman todas sus decisiones gracias a una enorme red informatizada, GPS y datos satelitales, conocen a la perfección el movimiento de los autos y del tráfico.

Toman decisiones como frenar para mantener distancias prudenciales, tomar los caminos con menor tráfico o regular la marcha. Eso traerá vario beneficios.

El efecto de la luz blanca en el semáforo

Para la universidad de Carolina del Norte, atender a la luz blanca y seguir a los AV permitirá:

Evitar accidentes o disminuirlos a una mínima expresión

Ahorrar combustible y contaminar menos con los "trayectos inteligentes y sustentables"

Evitar congestionamientos, eligiendo el ritmo de circulación

Marcar el paso del tránsito según los momentos del día (hora pico, feriados, fines de semana, etc.)

Las prioridades de paso estarán garantizadas casi en un 100% si todo el mundo respeta el liderazgo de los AV

Por supuesto, que estos avances se darán más rápido en los países que ya tienen políticas agresivas para impulsar los vehículos híbridos o solo eléctricos - para reducir la contaminación - o los "autónomos" que se guían dentro de esa enorme red que a cada instante le marca cuál es su lugar.

la luz blanca y los AV en el tránsito.jpg La luz Blanca avisa al conductor que hay un auto "inteligente" y debe seguir sus movimientos. (Foto: Gentileza Wichita KS)

Desde Carolina del Norte aseguran que los AV (Vehículos Autónomos) mejoran el flujo de tráfico, ayudan a una menor polución y hacen disminuir los accidentes. Eso sí, respetando la luz blanca, la cuarta señal del semáforo.

Esa nueva luz, cuando se encienda nos dirá que "el gran hermano" del tránsito ha llegado y debemos respetarlo. Mientras podamos seguir manejando.