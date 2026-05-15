Exploraban cuevas submarinas y ocurrió una tragedia: cómo murieron 5 buceadores en Maldivas

Los cinco italianos viajaban a bordo del “Duke of York”, un yate de lujo especializado en expediciones de buceo operado por la empresa Luxury Yacht Maldives.

Según medios locales y reportes de la televisión italiana RAI, el grupo participaba en una excursión de turismo científico enfocada en la exploración de cuevas submarinas y el estudio de la flora y fauna marina del atolón.

Mapa Maldivas OK

La alarma se activó cerca del mediodía del miércoles 14 de mayo, cuando los buzos no regresaron a la superficie tras varias horas de inmersión.

La Policía de Maldivas inició entonces un operativo de búsqueda junto a buzos de la Fuerza Nacional de Defensa, aunque las tareas se vieron complicadas por las malas condiciones climáticas y la escasa visibilidad bajo el agua.

Hasta el momento, sólo uno de los cuerpos pudo ser recuperado dentro de una cueva submarina ubicada a unos 70 metros de profundidad.

Quiénes eran las víctimas

Turistas Maldivas 2

Entre los fallecidos se encontraba Mónica Montefalcone, de 51 años, reconocida profesora de Ecología de la Universidad de Génova y especialista internacional en ecosistemas marinos. Junto a ella murió su hija, Giorgia Sommacal, de 23 años.

También integraban el grupo la investigadora Muriel Oddenino y los instructores de buceo Gianluca Benedetti y Federico Gualtieri, ambos vinculados a proyectos científicos y expediciones submarinas.

Montefalcone trabajaba con la agencia Albatros Top Boat, dedicada a excursiones científicas en las Maldivas. Incluso había liderado campañas de monitoreo ambiental en la región durante los días previos al accidente.

Federico Gualtieri, uno de los instructores fallecidos, se había graduado recientemente en la Universidad de Génova y había agradecido públicamente a Montefalcone por haberlo impulsado a seguir su pasión por el mar y la investigación.

Las hipótesis que investigan las autoridades

Las autoridades maldivas todavía intentan determinar qué ocurrió exactamente durante la inmersión. Una de las principales hipótesis apunta a un posible problema con la mezcla de gases utilizada en los tanques de oxígeno durante el descenso.

Expertos en medicina hiperbárica explicaron que, a profundidades cercanas a los 50 metros, el oxígeno puede volverse tóxico si la mezcla respiratoria no es la adecuada.

“Si la mezcla de gases no está correctamente preparada, el oxígeno puede generar efectos neurológicos y cardíacos graves”, explicó el instructor Maurizio Uras a la agencia AGI.

Otra posibilidad bajo análisis es que las fuertes corrientes del Océano Índico hayan desorientado al grupo dentro de la cueva submarina.

Además, especialistas remarcaron que cualquier episodio de pánico en un entorno cerrado y profundo puede enturbiar el agua y reducir drásticamente la visibilidad, aumentando el riesgo de errores fatales.

Alerta meteorológica y rescates complicados

El Departamento Meteorológico de Maldivas había emitido una alerta amarilla para la zona donde ocurrió el accidente debido a las tormentas y las fuertes corrientes marinas.

Las tareas de rescate continuaron incluso durante la noche, aunque las condiciones climáticas dificultaron el trabajo de los buzos militares.

Las autoridades sospechan que los otros cuatro cuerpos permanecen dentro de la misma cueva submarina, que tendría una extensión aproximada de 260 metros.

El mensaje del gobierno italiano

El ministro de Turismo de Italia, Gianmarco Mazzi, expresó sus condolencias y calificó la tragedia como “un dolor inmenso” para el país.

Por su parte, el Ministerio de Exteriores italiano aseguró que sigue el caso “con máxima atención” y confirmó que ya tomó contacto con las familias de las víctimas para brindar asistencia consular.

Mientras tanto, la investigación continúa para determinar si hubo fallas técnicas, errores humanos o condiciones ambientales extremas que desencadenaron la tragedia.