El director de la CIA visitó Cuba en medio de la crisis que atraviesa la isla

De acuerdo con funcionarios cubanos citados por medios oficiales, durante la reunión las autoridades cubanas insistieron en que el país no representa una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos.

Los planes de Donald Trump

La administración de Donald Trump mantiene una política de presión creciente sobre Cuba, aunque hasta el momento no explicitó cuáles son los cambios políticos o económicos concretos que espera del régimen. De todos modos, el objetivo general de Washington apunta a debilitar el control político que ejerce el Partido Comunista sobre la isla.

En ese marco, el gobierno estadounidense avanzó con medidas destinadas a profundizar el aislamiento económico de Cuba. Entre ellas, impulsó acciones para bloquear los envíos de petróleo provenientes del exterior, en un contexto de fuerte deterioro de la economía cubana y crecientes dificultades de abastecimiento.

cuba sin luz Cuba se encuentra en un contexto de fuerte deterioro de su economía y con crecientes dificultades de abastecimiento. (Foto: archivo)

Al mismo tiempo, Estados Unidos incrementó los vuelos de reconocimiento militar y de inteligencia alrededor de la isla. Según distintas evaluaciones, esos movimientos forman parte de un eventual refuerzo militar de mayor escala en la región.

La estrategia de Marco Rubio

La estrategia es encabezada por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien junto a otros funcionarios de la administración republicana mantiene contactos reservados con dirigentes cubanos. La apuesta de Washington es que la presión económica termine forzando concesiones que el gobierno de la isla evitó durante años.

marco rubio (Foto: archivo)

A fines de abril, una delegación del Departamento de Estado viajó a La Habana para mantener reuniones con representantes del régimen cubano y avanzar en conversaciones vinculadas a un posible acuerdo diplomático. Entre los interlocutores estuvo Raúl Guillermo Rodríguez Castro, nieto del exmandatario Raúl Castro y figura cercana al poder político cubano.

Rubio también mantuvo conversaciones directas con Rodríguez Castro. En sus declaraciones públicas, el funcionario estadounidense dejó abierta la posibilidad de aceptar reformas económicas amplias dentro del sistema socialista cubano, aun sin modificaciones profundas en la estructura política del régimen.

Sin embargo, el jefe de la diplomacia estadounidense expresó dudas sobre la viabilidad de esos cambios mientras continúen en el poder las actuales autoridades cubanas.

“Espero equivocarme. Les vamos a dar una oportunidad. Pero no creo que vaya a ocurrir”, afirmó Rubio en una entrevista con Fox News.