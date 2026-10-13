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La declaración del Gobierno tras conocerse el parte médico del papa León XIV: "La agenda se podrá modificar"

El vocero de Javier Milei fue el primer funcionario en referirse a la noticia tras la operación de pulmón a la que fue sometido este martes el Papa León XIV. Ravier, quien había confirmado la visita a la Argentina minutos antes, reconoció que lo tomó por "sorpresa", tras terminar la conferencia de prensa en Casa Rosada.

Stella Gárnica
por Stella Gárnica |
Vocero presidencial

Vocero presidencial, Adrián Ravier, se refirió a la "sorpresa" que generó en el Gobierno el diagnóstico de la salud del Papa. (Foto: Presidencia).

El Gobierno nacional espera con cautela las novedades que surjan desde el Vaticano respecto a la evolución de la salud del papa León XIV tras la operación la que fue sometido este martes en la que se le extirpó un tumor cancerígeno del pulmón de un carcinoma de pulmón.

Leé también El Vaticano informó que a León XIV le extirparon un tumor canceroso del pulmón
El Vaticano informó que a León XIV le extirparon un tumor canceroso del pulmón. (Foto: Reuters)

En declaraciones a periodistas acreditados en la Casa Rosada, el vocero presidencial, Adrián Ravier, admitió que "antes de la conferencia la información que teníamos en el Gobierno, del vocero del Vaticano, era que la operación había sido un éxito y que la operación no cambiaba su visita agendada en la Argentina".

Casi al mismo tiempo que Ravier confirmaba la visita del Papa, el Vaticano informó que el papa León XIV fue operado este martes en el Policlínico Gemelli de Roma para extirpar una lesión en el pulmón derecho. El primer parte médico confirmó que el pontífice tiene un "adenocarcinoma pulmonar", tal como se sospechaba a partir de los estudios previos.

Luego de conocerse el primer parte médico en el que se reveló que el Sumo Pontífice tiene un tumor cancerígeno, Ravier reconoció que con esa novedad "seguramente la agenda del Papa se podría modificar", y desde el Gobierno esperan novedades del Vaticano.

Ravier dijo que seguramente el canciller, Pablo Quirno, se pondrá en contacto con el Vaticano "para seguir de cerca las novedades".

Según habían confirmado fuentes del gobierno a A24.com, más temprano tuvo lugar en la Casa Rosada una reunión de la Comisión de Coordinación de la visita el Papa León XIV entre funcionarios de Presidencia, del Vaticano y de la Conferencia Episcopal Argentina, en la que hubo avances en la organización de temas logísticos y de la comunicación en cada uno de los sitios que iba a visitar el Papa en su estadía de tres días en Argentina.

Desde la mesa política del Gobierno, encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, habían confirmado que la agenda del Papa seguía adelante "sin cambios" a pesar de la operación, pero tras la novedad sobre el resultado de la operación, desde la Casa Rosada se mostraban más cautos a la espera de novedades desde Roma.

Quirno, por su parte, dijo en sus primeras declaraciones a radio Rivadavia que "siempre hay que esperar y que la prioridad es la salud del Papa" y que "toda la información que viene del Vaticano indica que la intención del Papa antes de su internación era realizar la visita a los argentinos, pero como estas cosas son inesperadas, hay que esperar las disposiciones finales".

Quirno confirmó que el Gobierno argentino "queda a disposición de lo que decida el Vaticano y el Papa" respecto a su visita prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, en el marco de una gira latinoamericana que incluía a Uruguay, Argentina y Perú.

Stella Gárnica
Por Stella Gárnica
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En pocas palabras

  • Cautela gubernamental: El Gobierno argentino espera novedades del Vaticano sobre la salud del Papa León XIV tras la operación de pulmón.
  • Confirmación y sorpresa: El vocero Adrián Ravier admitió sorpresa ante el diagnóstico de cáncer, lo que podría modificar la agenda papal.
  • Comunicación diplomática: Se espera que el canciller Pablo Quirno contacte al Vaticano para seguir de cerca la evolución y decisiones sobre la visita.
Resumen generado por Thinkindot AI
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