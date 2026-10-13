La declaración del Gobierno tras conocerse el parte médico del papa León XIV: "La agenda se podrá modificar"

Ravier dijo que seguramente el canciller, Pablo Quirno, se pondrá en contacto con el Vaticano "para seguir de cerca las novedades".

Según habían confirmado fuentes del gobierno a A24.com, más temprano tuvo lugar en la Casa Rosada una reunión de la Comisión de Coordinación de la visita el Papa León XIV entre funcionarios de Presidencia, del Vaticano y de la Conferencia Episcopal Argentina, en la que hubo avances en la organización de temas logísticos y de la comunicación en cada uno de los sitios que iba a visitar el Papa en su estadía de tres días en Argentina.

Desde la mesa política del Gobierno, encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, habían confirmado que la agenda del Papa seguía adelante "sin cambios" a pesar de la operación, pero tras la novedad sobre el resultado de la operación, desde la Casa Rosada se mostraban más cautos a la espera de novedades desde Roma.

Quirno, por su parte, dijo en sus primeras declaraciones a radio Rivadavia que "siempre hay que esperar y que la prioridad es la salud del Papa" y que "toda la información que viene del Vaticano indica que la intención del Papa antes de su internación era realizar la visita a los argentinos, pero como estas cosas son inesperadas, hay que esperar las disposiciones finales".

Quirno confirmó que el Gobierno argentino "queda a disposición de lo que decida el Vaticano y el Papa" respecto a su visita prevista entre el 8 y el 11 de noviembre, en el marco de una gira latinoamericana que incluía a Uruguay, Argentina y Perú.