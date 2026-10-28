Quién era Ana Martina Conte Grand, la argentina que murió en el choque de trenes en España

Continúa la búsqueda de otro argentino

Mientras se confirmó la identidad de la víctima fatal, sigue sin haber noticias sobre Agustín Randazzo, un argentino que viajaba en el vagón 8 de una de las formaciones accidentadas.

La familia difundió una fotografía reciente para facilitar su identificación. Randazzo tiene barba entrecana, varios tatuajes visibles y suele usar gorra negra y anteojos de sol oscuros.

Agustín Randazzo viajaba en el vagón 8 de una de las formaciones accidentadas. (Foto: redes sociales).

Su entorno no tiene información sobre su paradero desde el accidente. “Desde entonces no sabemos nada de él”, expresaron sus familiares.

Su pareja, Sergi, también publicó un pedido de ayuda en las redes sociales. "Llevo varias horas sin saber nada de mi pareja. Estaba viajando de Madrid a Sevilla en el Ave accidentado, en el vagón número 8. Ni familiares ni amigos sabemos nada al respecto de su estado. Por favor, ayuda”, expresó.

El choque y el operativo de emergencia

El accidente ocurrió alrededor de las 8:53, entre las localidades de Urda y Los Yébenes, en la provincia de Toledo. El siniestro involucró a un tren AVE y a una formación de la empresa Iryo.

El balance preliminar difundido tras el choque daba cuenta de al menos 68 personas fallecidas y más de un centenar de heridos. Las autoridades de Madrid y Castilla-La Mancha solicitaron donaciones urgentes de sangre para atender a las personas afectadas.