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Tragedia ferroviaria en España

Quién era Ana Martina Conte Grand, la argentina que murió en el choque de trenes en España

La podóloga, oriunda de San Juan, vivía en Andalucía y viajaba junto a su hermano Zacarías en el vagón 7 de una de las formaciones siniestradas. El hombre sobrevivió y fue trasladado a un hospital de Toledo. En paralelo, continúa la búsqueda de Agustín Randazzo, otro argentino cuyo paradero se desconoce desde el accidente.

Quién era Ana Martina Conte Grand

Quién era Ana Martina Conte Grand, la argentina que murió en el choque de trenes en Toledo. (Foto: redes sociales).

Ana Martina Conte Grand, una podóloga argentina oriunda de San Juan, murió en el choque de trenes ocurrido en la provincia española de Toledo. La joven vivía en Andalucía y viajaba junto a su hermano Zacarías en el vagón 7 de una de las formaciones involucradas en el siniestro. El hombre sobrevivió y fue trasladado a un hospital de Toledo.

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La Cancillería argentina confirmó la muerte de una persona de nacionalidad argentina e informó que otro compatriota permanece desaparecido.

“Se ha confirmado el fallecimiento de un ciudadano argentino en el accidente ferroviario ocurrido en España. Asimismo, otro ciudadano argentino continúa con paradero desconocido y otros connacionales resultaron heridos”, sostuvo Cancillería a través de X.

El accidente ocurrió alrededor de las 8:53, entre las localidades de Urda y Los Yébenes, en la provincia de Toledo. (Foto: Reuters).

El accidente ocurrió alrededor de las 8:53, entre las localidades de Urda y Los Yébenes, en la provincia de Toledo. (Foto: Reuters).

Conte Grand y su hermano se habían graduado en Podología en la Universidad de Buenos Aires (UBA). Ambos compartían un consultorio profesional que promocionaban a través de las redes sociales.

Continúa la búsqueda de otro argentino

Mientras se confirmó la identidad de la víctima fatal, sigue sin haber noticias sobre Agustín Randazzo, un argentino que viajaba en el vagón 8 de una de las formaciones accidentadas.

La familia difundió una fotografía reciente para facilitar su identificación. Randazzo tiene barba entrecana, varios tatuajes visibles y suele usar gorra negra y anteojos de sol oscuros.

Agustín Randazzo viajaba en el vagón 8 de una de las formaciones accidentadas. (Foto: redes sociales).

Agustín Randazzo viajaba en el vagón 8 de una de las formaciones accidentadas. (Foto: redes sociales).

Su entorno no tiene información sobre su paradero desde el accidente. “Desde entonces no sabemos nada de él”, expresaron sus familiares.

Su pareja, Sergi, también publicó un pedido de ayuda en las redes sociales. "Llevo varias horas sin saber nada de mi pareja. Estaba viajando de Madrid a Sevilla en el Ave accidentado, en el vagón número 8. Ni familiares ni amigos sabemos nada al respecto de su estado. Por favor, ayuda”, expresó.

El choque y el operativo de emergencia

El accidente ocurrió alrededor de las 8:53, entre las localidades de Urda y Los Yébenes, en la provincia de Toledo. El siniestro involucró a un tren AVE y a una formación de la empresa Iryo.

El balance preliminar difundido tras el choque daba cuenta de al menos 68 personas fallecidas y más de un centenar de heridos. Las autoridades de Madrid y Castilla-La Mancha solicitaron donaciones urgentes de sangre para atender a las personas afectadas.

En pocas palabras

  • Fallecimiento de Argentina: Se confirmó la muerte de Ana Martina Conte Grand, oriunda de San Juan, en el choque de trenes en Toledo, España.
  • Familiar superviviente: Su hermano Zacarías, quien viajaba con ella, sobrevivió al accidente y fue trasladado a un hospital.
  • Búsqueda de desaparecido: Continúa la búsqueda de Agustín Randazzo, otro argentino cuyo paradero se desconoce desde el siniestro.
Resumen generado por Thinkindot AI
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