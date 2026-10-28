Revelaron las insólitas exigencias de Andrea del Boca para hacer temporada en Carlos Paz: "Se quedó en los 90"

"No, pero Carlos Paz también hoy tiene una gran solución que son un montón de edificios nuevos que hay con departamentos que todavía ni siquiera se han estrenado. Y entonces ahí es como una opción también en un departamento, pero Andrea quiere una casa también grande porque lleva a su mamá y la hija también que va", siguió Layús.

Los comentarios sobre las condiciones solicitadas por la actriz también despertaron reacciones en el estudio. La Barby lanzó una frase irónica al considerar que sus pretensiones estarían vinculadas con otra época. "Andrea se quedó en los 90", lanzó La Barby. "Aparte no sé cuánto Andrea disfruta del sol, porque no la veo tomando sol", opinó Layús.

La impensada guerra entre Andrea del Boca y Nazarena Vélez

A medida que avanza octubre, comienzan a confirmarse las propuestas teatrales que llegarán a la temporada de verano 2027. En este contexto, en las últimas horas salió a la luz una inesperada disputa entre Andrea del Boca y Nazarena Vélez por una sala teatral en Villa Carlos Paz.

Nicolás Peralta reveló en SQP (América TV) los detalles del conflicto que habría surgido entre las dos actrices de cara al verano, ya que ambas se preparan para presentar sus respectivos espectáculos en la ciudad cordobesa.

El inconveniente se originó cuando Nazarena no consiguió llegar a un acuerdo para continuar en el teatro donde había trabajado durante las últimas temporadas. Finalmente, el espacio quedó en manos de Del Boca, quien logró avanzar con las negociaciones.

"En estos últimos años Nazarena Vélez estuvo yendo siempre a la misma sala en Carlos Paz, que es el teatro Candilejas 2, pero no terminó de cerrarlo este verano", explicó el periodista.

A continuación, Peralta detalló cómo se resolvió la situación y confirmó que la productora ya tiene otro espacio para llevar adelante su propuesta teatral durante la temporada de verano: "En ese teatro no llegaron a un acuerdo económico entonces Nazarena decidió no presentarse ahí y ya tiene una nueva sala: va a estar en el Teatro Del Sol".

Sin embargo, la historia tuvo un giro cuando Andrea del Boca apareció en escena. La actriz consiguió cerrar las negociaciones con la producción y se aseguró el lugar que Nazarena no había logrado reservar para el próximo verano.

"¿Quién entra acá? ¿Quién es la primerísima figura que sí cerró en el teatro donde Nazarena no terminó de arreglar? Ella cerró y muy bien. La que cerró par estar en ese lugar y Nazarena no fue Andrea del Boca", precisó Peralta.

Por su parte, Yanina Latorre también reaccionó ante la información y destacó que la protagonista de esta historia logró quedarse con el espacio teatral que inicialmente estaba vinculado a Nazarena. Además, relacionó este nuevo proyecto con el regreso de Andrea del Boca a la actividad artística.

"Le primereó el teatro. Fue a Gran Hermano para volver a laburar, ¿hace cuánto no estaba en teatro? Le salió bien", observó la conductora.