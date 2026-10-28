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CHOQUE Y MUERTE

Tragedia en España: el Gobierno argentino expresó sus condolencias y habilitó una línea de emergencia

La Cancillería puso a disposición una línea de guardia del Consulado General en Madrid para asistir ante posibles consultas de argentinos. Por el momento, no había ciudadanos argentinos identificados entre las víctimas.

Tragedia ferroviaria en España: el Gobierno argentino expresó sus condolencias y habilitó un teléfono de contacto

Tragedia ferroviaria en España: el Gobierno argentino expresó sus condolencias y habilitó un teléfono de contacto

El Gobierno argentino manifestó su pesar por el grave accidente ferroviario ocurrido este miércoles en España y expresó su solidaridad con las familias afectadas. A través de un comunicado de la Cancillería, transmitió sus condolencias por las víctimas y anunció que las representaciones diplomáticas argentinas permanecen atentas para determinar si hay compatriotas involucrados.

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Como parte de ese operativo, la Embajada Argentina en España y el Consulado General en Madrid activaron sus mecanismos de seguimiento y pusieron a disposición un número telefónico para quienes necesiten comunicarse con las autoridades consulares.

“La República Argentina hace llegar su solidaridad al pueblo de España ante esta tragedia”, expresó el Ministerio de Relaciones Exteriores en el comunicado oficial. El teléfono de guardia habilitado por el Consulado General en Madrid es +34 609 240 408.

Qué se sabe del choque de trenes en Toledo

El accidente ocurrió alrededor de las 8.54 de este miércoles, hora local, en el corredor ferroviario de alta velocidad Madrid-Andalucía, en la provincia española de Toledo. La colisión involucró a una formación AVE de Renfe y a un tren de la empresa Iryo.

De acuerdo con la información difundida inicialmente por las autoridades, el impacto se produjo cuando el tren de Renfe alcanzó por detrás al convoy de Iryo, que se encontraba detenido sobre las vías. La violencia del choque provocó el descarrilamiento de varios vagones y dejó decenas de víctimas.

Los primeros balances oficiales citados en los reportes contabilizaban al menos 64 personas fallecidas y más de 80 heridas. Las cifras podían modificarse a medida que avanzaran las tareas de rescate y la identificación de las víctimas.

En total, ambos trenes trasladaban a 544 pasajeros: 397 viajaban en la formación de Renfe y otros 147 en el servicio de Iryo.

Las primeras hipótesis sobre las causas del accidente apuntaban a una posible falla en la coordinación de la circulación ferroviaria. Sin embargo, las circunstancias exactas de la colisión debían establecerse a partir de la investigación correspondiente.

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El operativo de emergencia y la asistencia a los heridos

Tras el choque, bomberos, efectivos de Protección Civil y personal sanitario se desplegaron en la zona para rescatar a los pasajeros y trasladar a los heridos. El operativo incluía equipos de los parques de Alcázar de San Juan y Orgaz, tres helicópteros sanitarios y dos unidades de cuidados intensivos móviles.

Las autoridades regionales también dispusieron recursos hospitalarios para atender a las personas afectadas. En paralelo, la Guardia Civil habilitó dependencias en distintas ciudades españolas para colaborar con la identificación de las víctimas y facilitar las tareas de reconocimiento por parte de sus familiares.

El accidente obligó a suspender la circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía. Renfe y las autoridades ferroviarias trabajaban para gestionar las consecuencias de la interrupción del servicio.

La reacción del Gobierno español

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, siguió la evolución de la emergencia en contacto con el ministro de Transportes, Óscar Puente, y con las autoridades de Castilla-La Mancha.

Puente suspendió sus actividades previstas y se trasladó al centro de control de Atocha para seguir el operativo. Desde el área sanitaria, la ministra Mónica García advirtió sobre la magnitud de la tragedia y la gravedad de la situación.

El rey Felipe VI también interrumpió su agenda para mantenerse informado sobre el accidente y acompañar a los afectados.

En pocas palabras

  • Tragedia ferroviaria: El Gobierno argentino expresó sus condolencias por el accidente en España.
  • Asistencia consular: Se habilitó un teléfono de guardia para consultas de argentinos.
  • Primeros reportes: Se contabilizan 64 fallecidos y más de 80 heridos en el choque de trenes.
Resumen generado por Thinkindot AI
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