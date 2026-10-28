El dramático relato de Nancy Pazos sobre el accidente con un motociclista: "Me tiré de..."

Sobre el momento del impacto, relató: "Ni bien hago ese movimiento, yendo a 20, la moto que venía atrás mío me quiere pasar por la derecha y se lleva puesto mi espejo retrovisor con la mano izquierda". Y agregó: "Le pega el espejo retrovisor fuerte, obviamente eso lo desestabiliza y se cae".

La periodista también describió la angustia que sintió al advertir lo sucedido. "Con el golpe y el susto que me pegué, estacioné y me tiré de la camioneta para ver qué había pasado con el señor. Ustedes imagínense, las piernas me temblaban, era una situación que vos no sabés si no mataste a alguien, ¿entendés?", expresó.

Por último, Pazos desmintió las versiones que sugerían que había conducido bajo los efectos del alcohol. "Nunca me dijeron de hacerme un test de alcoholemia", aseguró. Y cerró con ironía: "Hago hasta mi programa de tele tomando champagne, demás está decir que Patricia Bullrich y yo, un solo corazón, pero no llegué al punto de tomar a la mañana y menos en el gimnasio viniendo para acá".

Qué dato salió sobre Nancy Pazos y su accidente

Luego del accidente de tránsito que protagonizó Nancy Pazos el martes por la tarde en la avenida General Paz, salió a la luz un dato inesperado sobre el vehículo que conducía la periodista: acumularía más de 200 multas de tránsito y una deuda millonaria.

La información fue revelada por Nancy Duré en Puro Show (El Trece), donde analizaron el historial de infracciones asociado a la patente de la camioneta de Pazos. "Al ver los datos del auto con la patente nos llevamos una gran sorpresa", anticipó la panelista.

Al dar a conocer los resultados de la consulta, detalló: “De acuerdo a la patente de su auto, ella tiene 195 multas en la Ciudad de Buenos Aires y otras 19 son en la Provincia de Buenos Aires, lo que suma un total de 214 multas entre las dos jurisdicciones”.

Pero eso no fue todo. Duré también reveló la impactante suma que figuraría como deuda por las infracciones: “De acuerdo a esto, Nancy está debiendo 48 millones de pesos en infracciones”.

“Sumo un dato: en marzo debía 15 millones de pesos, se pudo haber actualizado la cifra si vos no pagas”, aportó Matías Vázquez un dato sobre cómo habría evolucionado el monto adeudado en los últimos meses.