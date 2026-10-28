La UBA distinguió al papa León XIV con el título de Doctor Honoris Causa.

Para las autoridades académicas, uno de los aspectos centrales de su pensamiento es el reconocimiento de la dignidad de las personas, independientemente de sus ideas, creencias o formas de vida, en el que la UBA lo destacan el siguiente párrafo: "Que ha destacado la importancia del diálogo entre diferentes culturas y tradiciones religiosas como instrumento para promover el entendimiento, el reconocimiento de la diversidad y la construcción de la paz, en el marco de sociedades caracterizadas por la pluralidad de ideas, identidades y creencias".

La distinción fue aprobada de manera unánime, lo que formalizó la decisión institucional de incorporar al Papa entre las personalidades reconocidas por la UBA.

Qué significa el título de Doctor Honoris Causa que recibirá León XIV

El Doctorado Honoris Causa es una de las máximas distinciones honoríficas que puede otorgar una universidad. Se concede a personalidades cuya trayectoria, contribuciones o influencia son consideradas especialmente relevantes en ámbitos como la ciencia, la cultura, la educación o la vida pública.

A diferencia de un doctorado académico tradicional, este reconocimiento no requiere completar un programa de estudios ni presentar una tesis doctoral. En el caso del papa León XIV, la Universidad de Buenos Aires explicó que la distinción responde a su influencia en la vida social, cultural e intelectual contemporánea.

Los principales fundamentos del reconocimiento son:

Su compromiso con la paz internacional y la búsqueda de soluciones mediante el diálogo.

Sus aportes al entendimiento entre culturas y religiones, promoviendo el respeto por las diferencias.

Su defensa de la dignidad humana, especialmente frente a situaciones de desigualdad y exclusión.

Sus intervenciones sobre desafíos actuales, como la crisis ambiental, las migraciones y el impacto de la inteligencia artificial.

Su promoción de sociedades inclusivas, basadas en el reconocimiento de la diversidad.

La decisión también se inscribe en la tradición de la UBA de distinguir a figuras cuya actividad tiene una influencia significativa más allá de su campo específico.

La institución educativa destacó el compromiso del sumo pontífice. (Foto: Reuters)

La distinción de la UBA en la antesala de la visita a la Argentina

El anuncio se produce en el contexto de la próxima visita de León XIV a la Argentina, un acontecimiento que vuelve a colocar al Pontífice en el centro de la agenda nacional. La resolución del Consejo Superior representa un reconocimiento académico a su trayectoria y a sus intervenciones en cuestiones de alcance mundial.

La universidad destacó que sus contribuciones al diálogo entre religiones y culturas, junto con su compromiso con la dignidad humana, constituyen méritos que justifican la entrega de la distinción. Con esta decisión, la UBA formalizó su reconocimiento al papa León XIV como una personalidad de relevancia internacional, en una iniciativa que vincula los valores de la institución académica con los principios que destacó de la trayectoria del Pontífice.