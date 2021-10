Quién era Diana Spencer antes de convertirse en Lady Di

Pero su familia tenía un antiguo linaje y puntos de contactos muy cercanos con la Corona británica y la Casa Windsor.

4 momentos de Diana Spencer.jpg Diana Spencer, la juvenil maestra jardinera que se convertiría en Lady Di (Fotos: archivo)

Conde de Spencer y vizcondesa de Althorp

Su padre, John, nacido en 1924 era el VIII conde de Spencer. Se casó en 1954 con Frances Ruth Roche. También tenía un titulo nobiliario: era la vizcondesa de Althorp.

Los Spencer llevaban cuatro generaciones en contacto con la familia real para cuando Diana, una joven de solo 16 años, conoció al príncipe Carlos, que ya tenía 29 años en 1977. Tres años después, su boda renovaría a la casa real británica y se transmitiría por televisión en todo el mundo.

Pero además, ya las abuelas de Diana, Cinthia Spencer (condesa) y Ruth Roche (la baronesa Fermoy) fueron damas de honor de la reina madre, Isabel Bowes-Lyon.

residencia Althorp.jpg La mansión de Althorp, propiedad de la familia Spencer en Sandringham (Foto: Archivo)

La mansión Althorp

Los padres de Diana se separaron en 1969. Diana Spencer tenía 8 años. Su madre, se fue con un millonario, Peter Shand Kydd.

La madre de Diana se mudó a Londres con Diana. Pero durante unas vacaciones con su padre, en Sandringham, el conde de Althorp no le permitió regresar con su madre. Litigó y ganó la custodia de Diana y sus hermanos.

Fue así que La futura Lady Di visitaba la mansión o castillo de su abuelo en el mismo condado a donde la familia real va de vacaciones (Sandringham, condado de Norfolk).

Allí, mientras era una niña, los hermanos Spencer se encontraban y jugaban con los hijos de la reina Isabel II. Carlos era ya un adolescente. Anos más tarde, se conocerían más profundamente.

casamiento padres de lady di.jpg

De la hermana mayor a la menor

Carlos asistió como invitado de la hermana mayor de Diana, Lady Sarah, a una fiesta de caza en Althorp, la misma mansión en dónde Diana pasó gran parte de su infancia. Carlos para ese momento estaba saliendo con Sarah. Pero luego, los periodistas de chismes contaron que ella no pensaba casarse con el heredero al trono. Obviamente, la relación se terminó. Carlos comenzó a frecuentar a Camila Parker Bowles, pero era un secreto de palacio.

Un encuentro definitorio

Diana reveló como fue el momento en que volvieron a encontrarse años más tarde. En el documental que es emitió por el canal 4 de Londres conto: “Él acababa de romper con su novia y su amigo Mountbatten había sido asesinado (familiar asesinado por el Ejército Republicano Irlandés, el IRA. Creí que sería bueno verlo. Estaba poco impresionada. Este hombre entró y pensé: 'Bueno, ahora sí estoy bastante impresionada´. Yo era diferente”. dijo Diana Spencer.

Durante la entrevista que concedió tras su compromiso en 1981, el príncipe contó: “Recuerdo haber pensado en lo alegre, divertida y atractiva que era ella a sus 16 años; muy divertida, animada y llena de vida”.

Desde ese momento, no todo fue dorado en el camino de la pareja. En realidad pudo ser un adelanto de lo que vendría. En la misma nota confesó: “No era consistente con su cortejo. Me llamaba todos los días durante una semana, y luego no me hablaba durante tres semanas. Muy raro, pensé".

En ese entonces no lo asoció con lo que le esperaba como princesa de gales.

casa de Diana Spencer.jpg La casa en que vivía Diana cuando conoció al príncipe Carlos (Foto: Archivo)

Su departamento en Londres

Cuando se anunció el compromiso, Diana era una juvenil maestra de preescolar. Asediada de golpe por los periodistas. Hoy su departamento tiene el ya clásico círculo azul que da como referencia histórica en Londres sitios en donde vivieron personalidades trascendentes.

con un amigo.jpg Foto de Diana con un amigo en su departamento. Apareció al mismo tiempo del anuncio de su compromiso con Carlos y se remató en una subasta (Foto: Archivo)

Allí también se tomó una foto con Diana y un amigo en una pose que fue muy comentada. La imagen se conoció casi al mismo tiempo del compromiso con Carlos. Y se subastó en una casa de remates.

circulo azul.jpg Aquí vivió Diana Spencer. El sello azul que distingue las casa en donde residieron personajes famosos en Londres (Foto: AP)

El impacto del divorcio de los padres

La experiencia fue descrita como "humillante" por el hermano menor de Diana, Charles: "Fue un momento terrible para mis padres y probablemente la raíz de su divorcio porque no creo que lo hayan superado nunca".

En el libro "The Diana Chronicles", la escritora Tina Brown afirma que escribió que Diana le dijo a sus amigos que algún día se casaría con el príncipe, pues él sería “al único hombre en el planeta al que no se le permitiría divorciarse de mí”. Estaba equivocada.

La propia Lady Di reconoció que ese era uno de los motivos por los que soportó ese "matrimonio de tres" (por Camila Parker Bowles). Aguantó lo más que pudo, en su intento de no transmitirle ese sentimiento de infelicidad y sufrimiento a sus hijos ( William y Harry) por la separación de los padres.

El 29 de julio de 1981, Carlos y Lady Di se casaron. Pero Diana supo el día anterior a casarse, que no se trataba de un príncipe azul. Aunque esa es otra historia.