Ranking Mundial de Universidades: en qué puesto quedaron las casas de estudio argentinas
La prestigiosa publicación en educación, Times Higher Education (THE) publica desde 2004 un ranking anual de las mejores universidades en el mundo. Para ello, evalúa a 1.500 casas de altos estudios en 13 indicadores de enseñanza. En qué lugar aparecen las argentinas.
El podio lo ocupan 4 universidades de habla inglesa. Ocurre que dos, comparten el tercer lugar. Se trata de:
La Universidad de Oxford (Reino Unido), como la mejor del mundo
el Insituto Tecnológico de Massachusetts (EE.UU. ) en segundo lugar
La universidad de Princeton (EE.UU.) y la de Cambridge (Reino Unido) juntas, en el tercer lugar.
Las mejores argentinas en este ranking están lejos de la punta. El podio nacional está integrado por:
Universidad Austral, en el puesto 1201
Universidad Nacional de Córdoba, de Cuyo y de La Plata comparten la segunda posición en el puesto 1501 de la tabla mundial.
Hay que hacer notar que la Universidad de Buenos Aires (UBA), que siempre figura como la mejor del país y entre las mejores de América Latina, no toma parte de esta medición internacional y por lo tanto, no es analizada.
En el ranking de las universidades... a marzo
La educación en el país es un problema complejo, pero las pruebas internacionales demuestran el evidente retroceso de este asunto vital para la sociedad. Desde hace décadas, que nuestro país no lidera los mejores estándares educativos de América Latina. Su lugar lo ocupa mayoritariamente Brasil, con México y Uruguay detrás y el crecimiento sostenido de Chile.
En el nivel más alto de la educación, la universidad, el país se mantenía por encima, pese a este descenso en la base de la pirámide. Pero el ranking de este 2026 por parte de esta prestigiosa publicación, demuestra que también en la educación superior, el país ya no es lo que supo ser.
En esta compleja medición, la que mejor aparece ubicada es la Universidad Austral, por segundo año consecutivo. Sin embargo, ese establecimiento privado cayó del rango de los puestos 1000 a 1201, al que le sigue: de 1201 puntos a 1500.
En ese grupo de atrás se ubican sus escoltas, las universidades Nacionales de Córdoba, Cuyo y La Plata.
Arriba, el dominio de Estados Unidos y el Reino Unido es incuestionable.
De las 10 mejores, seis están en los Estados Unidos y 4 en Gran Bretaña. En el puesto 16, está la universidad Johns Hopkins, a la que todos seguíamos diariamente con angustia por el contador universal que diseño para seguir los casos de enfermedades y muerte durante la pandemia.
También hay que destacar que entre las 20 primeras, por primera vez, aparecen dos de China.
Lejos de la punta, también en América Latina
En el caso de Latinoamérica, la mejor ubicada para Argentina es la Universidad de La Plata, en el puesto 62, seguida por la Universidad Austral (82) y la de San Martin (89). Esto significa que hay 61 universidades en la región que están antes de la primera de nuestro país. Como dijimos, Brasil está a la vanguardia, claramente, de la educación en esta parte del mundo.
De los 10 primeros lugares, 7 son universidades brasileñas, dos mexicanas y la restante, de Chile. El podio lo ocupan:
La Universidad de San Pablo (Brasil)
Universidad de Campinas ( estado de San Pablo, Brasil)
Pontificia Universidad de Santiago de Chile ( Chile)
Cómo se elabora el ranking de las universidades
El Times Higher Education (THE) World University Rankings utiliza 13 indicadores de desempeño, agrupados en cinco grandes áreas, para evaluar a las universidades del mundo. Son los siguientes:
1) Enseñanza – Teaching (entorno de aprendizaje)
Peso total: 29,5%
Reputación académica en enseñanza
Encuesta global a académicos sobre la calidad docente.
Relación personal académico / estudiantes
Mide cuántos docentes hay por alumno.
Relación doctorados / grado
Indica cuán intensiva es la formación avanzada.
Doctorados otorgados por académico
Mide productividad en formación doctoral.
Ingresos institucionales ajustados
Recursos financieros por académico.
2) Investigación – Research (volumen, ingresos y reputación)
Peso total: 29%
Reputación en investigación
Encuesta global sobre prestigio investigador.
Ingresos por investigación
Fondos obtenidos para I+D, ajustados por tamaño.
Productividad en investigación
Publicaciones por académico.
3) Citas – Citations (influencia de la investigación)
Peso total: 30%
Impacto de citas
Cuántas veces se citan los trabajos de la universidad a nivel mundial.
(Es el indicador individual más pesado del ranking.)
4) Perspectiva internacional – International outlook
Peso total: 7,5%
Proporción de estudiantes internacionales
Proporción de académicos internacionales
Colaboraciones internacionales en publicaciones
Porcentaje de papers con coautores extranjeros.
5) Ingresos por la industria – Industry income (transferencia de conocimiento)
Peso total: 4%
Ingresos por transferencia de conocimiento
Dinero que recibe la universidad por patentes, contratos y vínculos con empresas.
Bernardo Houssay — Premio Nobel de Fisiología o Medicina, 1947
Por descubrir el papel de las hormonas de la hipófisis en la regulación de la glucosa en la sangre, lo que profundizó el entendimiento de la fisiología endocrina. Fue el primer latinoamericano en ganar un Nobel en ciencias.
Luis Federico Leloir — Premio Nobel de Química, 1970
Reconocido por su investigación pionera sobre los nucleótidos de azúcar y su rol fundamental en la biosíntesis de carbohidratos, claves para comprender enfermedades metabólicas como la galactosemia.
César Milstein — Premio Nobel de Fisiología o Medicina, 1984
Compartió el galardón por el desarrollo de los anticuerpos monoclonales, una tecnología que transformó la investigación biomédica, la biotecnología y el diagnóstico médico moderno. Pero Milstein, recibió el galardón por sus investigaciones, pero ya instalado en el Reino Unido.