Ranking Mundial de Universidades: en qué puesto quedaron las casas de estudio argentinas

La educación en el país es un problema complejo, pero las pruebas internacionales demuestran el evidente retroceso de este asunto vital para la sociedad. Desde hace décadas, que nuestro país no lidera los mejores estándares educativos de América Latina. Su lugar lo ocupa mayoritariamente Brasil, con México y Uruguay detrás y el crecimiento sostenido de Chile.

En el nivel más alto de la educación, la universidad, el país se mantenía por encima, pese a este descenso en la base de la pirámide. Pero el ranking de este 2026 por parte de esta prestigiosa publicación, demuestra que también en la educación superior, el país ya no es lo que supo ser.

En esta compleja medición, la que mejor aparece ubicada es la Universidad Austral, por segundo año consecutivo. Sin embargo, ese establecimiento privado cayó del rango de los puestos 1000 a 1201, al que le sigue: de 1201 puntos a 1500.

En ese grupo de atrás se ubican sus escoltas, las universidades Nacionales de Córdoba, Cuyo y La Plata.

Arriba, el dominio de Estados Unidos y el Reino Unido es incuestionable.

universidades top del mundo Las 20 mejores universidades del mundo. La UBA no participa de este ranking. (Foto: A24.com)

De las 10 mejores, seis están en los Estados Unidos y 4 en Gran Bretaña. En el puesto 16, está la universidad Johns Hopkins, a la que todos seguíamos diariamente con angustia por el contador universal que diseño para seguir los casos de enfermedades y muerte durante la pandemia.

También hay que destacar que entre las 20 primeras, por primera vez, aparecen dos de China.

Lejos de la punta, también en América Latina

En el caso de Latinoamérica, la mejor ubicada para Argentina es la Universidad de La Plata, en el puesto 62, seguida por la Universidad Austral (82) y la de San Martin (89). Esto significa que hay 61 universidades en la región que están antes de la primera de nuestro país. Como dijimos, Brasil está a la vanguardia, claramente, de la educación en esta parte del mundo.

De los 10 primeros lugares, 7 son universidades brasileñas, dos mexicanas y la restante, de Chile. El podio lo ocupan:

La Universidad de San Pablo (Brasil) Universidad de Campinas ( estado de San Pablo, Brasil) Pontificia Universidad de Santiago de Chile ( Chile)

Cómo se elabora el ranking de las universidades

El Times Higher Education (THE) World University Rankings utiliza 13 indicadores de desempeño, agrupados en cinco grandes áreas, para evaluar a las universidades del mundo. Son los siguientes:

1) Enseñanza – Teaching (entorno de aprendizaje)

Peso total: 29,5%

Reputación académica en enseñanza Encuesta global a académicos sobre la calidad docente.

Relación personal académico / estudiantes Mide cuántos docentes hay por alumno.

Relación doctorados / grado Indica cuán intensiva es la formación avanzada.

Doctorados otorgados por académico Mide productividad en formación doctoral.

Ingresos institucionales ajustados Recursos financieros por académico.

2) Investigación – Research (volumen, ingresos y reputación)

Peso total: 29%

Reputación en investigación Encuesta global sobre prestigio investigador.

Ingresos por investigación Fondos obtenidos para I+D, ajustados por tamaño.

Productividad en investigación Publicaciones por académico.

3) Citas – Citations (influencia de la investigación)

Peso total: 30%

Impacto de citas Cuántas veces se citan los trabajos de la universidad a nivel mundial. (Es el indicador individual más pesado del ranking.)

4) Perspectiva internacional – International outlook

Peso total: 7,5%

Proporción de estudiantes internacionales

Proporción de académicos internacionales

Colaboraciones internacionales en publicaciones Porcentaje de papers con coautores extranjeros.

5) Ingresos por la industria – Industry income (transferencia de conocimiento)

Peso total: 4%

Ingresos por transferencia de conocimiento Dinero que recibe la universidad por patentes, contratos y vínculos con empresas.

nobel argentinos Houssay, Leloir y Milstein. Los únicos premios Nobel de la ciencia en América Latina. Los tres, graduados de la UBA, que no forma parte de este ranking mundial. (Foto: A24.com)

¿Consuelo o excusa?

Hay que repetir que la Universidad de Buenos Aires, que siempre está rankeada como la mejor del país, no participa de esta medición anual en la que 1.500 casas superiores manifiestan su voluntad de ser analizadas. Y pese a este retroceso, casi milagrosamente, la Argentina sigue siendo el único país de América Latina que logró ser distinguido por el premio Nobel en las ciencias.